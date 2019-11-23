تراند اليوم : بعد منعه في مصر.. دولة عربية تدعو حمو بيكا لإحياء حفل بها...

بعد صدور قرار من نقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان هاني شاكر، بمنع المطرب الشعبي حمو بيكا من الغناء وإقامة حفلات في مصر، دعت الأردن المطرب المصري إلى إحياء حفل غنائي بعمان.
وقالت صحف محلية، إن المطرب الشعبي المصري حمو بيكا، وصل إلى عمان ويرافقه في الحفل المطرب أشرف القبلاوي، ليحي حفلا غنائيا لأول مرة في الأردن.
وكان المطرب الشعبي حمو بيكا، قال إن والده هو من طلب منه الغناء، مشيرًا إن عائلته تعمل في مجال الجزارة، قائلا: "مهنتي الأساسية الجزارة وافتخر بها، لافتًا أن أول أغنيه كانت "قشطة" وحققت نجاحًا كبيرًا".