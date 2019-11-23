تراند اليوم : هجوم عنيف على فنانة شهيرة بعد فيديو مثير مع ابنها على السرير...



تلقت فنانة شهيرة هجومًا عنيفًا من متابعيها بسبب فيديو مثير نشرته مع ابنها على السرير، حيث تقوم بتقبيله بشكل مثير وهو نائم، وعلى الرغم من كون ابنها طفلًا إلا أن رواد مواقع التواصل الاجتماعي، اعتبروا أن ما فعلته "رسالة جنسية" عبرت عنها طريقة تقبيلها نجلها.

وظهرت الفنانة اللبنانية الشهيرة ومكلة جمال بنان السابقة نادين نسيب، في فيديو مع ابنها وهي تحتضنه وهو نائم على السرير وتقوم بتقبيله، وكتبت قائلة :" بخاف يوعى بس ما فيي سيطر بس شوف هيك خدّ قتل، يعني ما بعرف كيف بدي فش خلقي وبوسه، بصير شد على حالي حتى ما شد على خدّه، يؤبرني! الله يحمي ويخليلي ياه ويحمي ولاد الناس ويخليهم لأهلهم".

وبعد تلقيها تعليقات سلبية كثيرة، خرجت للرد معلقة :" بتمنى يلي عباله يمزح يحترم البراءة والأمومة والطفولة.. حبيت شارك الأمهات خاصة حب الأم لطفلها بس يكون نايم متل الملاك، يا ريت نقول كلمة حلوة وما نحكي كلام ما إله معنى وما بيحترم براءة الفيديو".