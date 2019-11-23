تراند اليوم : غريمة "إنجي خوري" تعلق على ترحيلها من الإمارات لأسباب أخلاقية...

لم تخف الممثلة اللبنانية "قمر" شماتتها في غريمتها الممثلة السورية إنجي قمر، بعد ترحيلها من الإمارات، بعد أقل من أسابيع على وصولها بعد ترحيلها من لبنان.

وقالت قمر في مقطع فيديو: "الدنيا ليست سائبة والغلط ممنوع في الإمارات"، واصفة "خوري" بألفاظ خارجة، مشيرة إلى أن كل تصرفاتها "مخلة بالآداب".

وكان الإعلامي الإماراتي صالح الجسمي، شقيق المطرب حسين الجسمي أكد الأنباء التي ترددت أمس عن ترحيل السلطات في الإمارات الممثلة إنجي خوري إلى سوريا، مشيرًا إلى انها لم تلتزم الأدب ولم تحترم قوانين البلد التي تأويها.

وكتب الجسمي، عبر خاصية "الاستوري"، على حسابه عبر "إنستجرام": "لا يصح إلا الصحيح.. حينما يتمادى الشخص في أخطائه واستهتاره بقوانين البلد التي تستقبله ولا يراعي المثل القائل ”يا غريب كن أديب“ ولا يراعي النصيحة، فإن ترحيله بهدوء إلى بلده هو القرار الصائب".

وكانت قد ترددت أنباء مؤخرًا عن "خوري" إلى بلادها، بعد ضبطها داخل فندق في دبي من قبل السلطات الأمنية، وهو ما أكد اختفائها عن "السوشيال ميديا" لمدة يومين قبل أن تظهر أمس بتدوينات جديدة لكنها لم تتطرق لترحيلها.