بالفيديو.. أمل العوضي تفكر في الاعتزال: مليت من 2006 وأنا مشهورة.. والجمهور يفاجئها بالرد!

نشرت الفنانة الكويتية أمل العوضي، مقطع فيديو وصفت فيه نفسها بالغبية وعبرت عن نيتها في اعتزال الفن. وقالت العوضي في مقطع فيديو بثّته عبر حسابها على تطبيق “سناب شات”: أنا ما شاء الله من 2006 وأنا مشهورة، ومنذ الصغر مررت بعدة مراحل كثيرة في عالم الفن. وأضافت أنها رتبت حياتها وفقًا لأولوياتها منذ عامين إلا أنها منذ شهرين وهي تشعر بـ”الممل” وتابعت العوضي: “منذ أن كان عمري 16 عامًا بدأت رحلتي في الفن وفي سن 18 تزوجت وعدت للفن وعمري 20 عامًا”، مبينًة أنها في شهرة منذ هذا التوقيت ولمدة 10 سنوات حتى الآن وقبلها شهرة منذ أيام الطفولة.

ووصفت أمل نفسها بـ”الغبيّة”، موضّحًة أنّ شقيقتها لو سمعتها تقول ذلك ستذبحها، وأنّها تمرّ بمرحلة تفكير في الاعتزال حاليًا، إلا أنّها لم تستطعْ اتّخاذ قرار بشكل جديّ حتى الآن. وتفاعل المتابعون مع المقطع، حيث سخروا منها لأنّ تمثيلها وأداءها ليس على المستوى المطلوب بحسب رأيهم، مشيرين إلى أنّها ليست “أنجلينا جولي” وطالبوها بأن تعتزل.