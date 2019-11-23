اليوم.. عرض رحلة سعيدة على مسرح بيرم التونسي بالإسكندرية

قال الفنان سامح بسيوني، مدير فرقة مسرح المواجهة والتجوال التابعة للبيت الفني للمسرح، إن عرض "رحلة سعيدة" إنتاج الفرقة يقدم اليوم وغدًا الموافق ٢٣،٢٤ نوفمبر، وذلك على خشبة مسرح بيرم التونسي بالإسكندرية في تمام الثامنة مساء بالمجان.

يشار إلى أن "رحلة سعيدة" يقدم ضمن خطة تجوال عروض البيت الفني للمسرح للعام ٢٠١٩-٢٠٢٠، و التي

أعلنها البيت الفني للمسرح في شهر يوليو الماضي، تحت رعاية الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة، حيث إن طبيعة العرض معدة لتناسب الأماكن المختلفة بالمحافظات، تدور أحداث العرض داخل أتوبيس مسافر في رحلة الى مدينة شرم الشيخ ، به مجموعة من الأنماط المختلفة من المجتمع المصري، يتعرضون لأزمة أثناء السفر ويبحثون عن حل لها، وذلك في إطار كوميدي.

يذكر أن "رحلة سعيدة" من تأليف محمد الصواف ، بطولة محمد فاروق، إيهاب جابر، رضوى حسن، عادل سعيد، مهند مختار، آثار وحيد، محمود فيشر، ياسر مجاهد، غادة كمال، عبد الرحمن عيد، ميرنا هشام، محمد مرسي، ديكور وملابس وليد جابر، تأليف موسيقي محمد شحاتة، إضاءة إبراهيم الفرن، استعراضات سمير نصري، إخراج محمد مرسي.