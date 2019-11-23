بالصور.. الجخ يحيي حفلًا غنائيًا ضمن فاعليات مهرجان الشوكولاتة بساقية الصاوي

تستكمل ساقية عبدالمنعم الصاوى فعاليات مهرجانها السنوى "مهرجان الشوكولاتة" فى عامه السابع عشر بإحياء حفل شعرى موسيقى لهويس الشعر العربى "هشام الجخ" بعنوان "حفلة البنات السمر" بحضور مستمعيه ومحبيه مساء امس، الجمعة، بقاعة النهر.

ويعد الجخ هو واحد من الموهوبين الذين دعمتهم الساقية منذ بداياتهم وحتى الآن ويعد أيضًا ضيف أساسى ضمن ضيوفها وفنانيها.

كانت دقات الفرقة الموسيقية على الآلات هى بداية الحفل وعلى تصفيق

الجمهور مع صعود هويس الشعر العربى "هشام الجخ"، قدم الجخ مجموعة من قصائده المميزة بدأها بـ "تحويشة العمر، إيزيس" وتابع بـ "خمسة الصبح"و"الطناش" و"طبعًا ماصليتش العشا" التى أهداها لأمه يرحمها الله. وكعادة الجخ فى دعمه للمواهب الجديدة قدّم ثلاثة شباب ليلقوا شعرهم لأول مرة على المسرح وأمام الجمهور وهم "رحمة الحداد وأحمد سامى وأميرة طوسون".

استكمل الهويس الحفل بقصائد "أيوة بغير" و"لقطة الفراق" و"ماتزعليش" و"تيودورا" وختم بـ "تحويشة العمر" للمرة الثانية.

كما استضافت الحكمة عصر نفس اليوم ضمن فعاليات مهرجان الشوكولاتة فى يومه الثالث العائلات وأطفالهم فى يوم جديد .

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عاش الأطفال يوم مختلف ملئ بالشوكولاتة من خلال الألعاب وعروض السيرك والعرائس وسوق الشوكولاتة ومن ضمن أهم هذه الفعاليات هو تقديم مسرحية عرائس جديدة لأول مرة على مسرح الساقية للعرائس وهى مسرحية "سليم وسليمة" من تأليف واخراج المهندس عبدالمنعم الصاوى بالتعاون مع "مبادرة نستله أجيال سليمة".