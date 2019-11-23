اليوم .. إيناس عبد الدايم تفتتح معرض القاهرةأحبك ضمن فعاليات القاهرة السينمائي

تفتتح الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، اليوم السبت، معرضًا تحت عنوان "القاهرة.. أحبك" ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي فى دورته الـ 41 فى تمام الساعة السابعة مساء، والذي يسلط الضوء على الجذور السينمائية الثرية للقاهرة، التي تعد من أقدم صناعات السينما في العالم.

المعرض يتيح للجمهور فرصة زيارة القاهرة من خلال عدسات الكاميرا بالهناجر، فزائر المعرض يستطيع أن يذهب في جولة إلى المدينة باستخدام تقنية التعرف الجغرافى من خلال تطبيق مهرجان القاهرة السينمائي، على الهواتف الذكية ليعيش عددا من مشاهد الأفلام الكلاسيكية فى مواقع

تصويرها الأصلية.

وافتتحت الدورة الـ41 من مهرجان القاهرة السينمائى الدولى، أول أمس الأربعاء، بحفل كبير فى دار الأوبرا المصرية، حضره عدد من نجوم الفن، ويشارك فى المهرجان هذا العام 150 فيلماً ما بين روائي طويل وتسجيلى وقصير، منها أكثر من 30 فيلمًا ينفرد المهرجان بعروضها العالمية والدولية الأولى، كما حصل المهرجان أيضاً على عدد من الأفلام العالمية.