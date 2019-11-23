الليلة.. محمد حفظي يحاور ستيفن جاجن رئيس لجنة تحكيم المسابقة الدولية

تحت عنوان "كيف تُروى القصص الشخصية في عصر سلاسل الأفلام؟"، يدير المنتج والسيناريست محمد حفظي في الواحدة والنصف من ظهر اليوم السبت حوارا مع ستيفن جاجن المخرج والكاتب الحاصل على جائزة أوسكار، وذلك بقاعة الهناجر، في دار الأوبراالمصرية.
ستيفين جاجان، حاصل على الأوسكار لأفضل سيناريو مقتبس عن فيلم "زحام"، الذي فاز أيضا بجائزتي جولدن جلوب كأفضل سيناريو وأفضل ممثل في دور مساعد، بالإضافة إلى جائزة بافتا لأفضل سيناريومقتبس.
ترشح "جاجان" أيضًا لجائزة الأوسكار عام 2006 لأفضل سيناريو عن فيلم "سيريانا" الذي قام بإخراجه، و فاز النجم "جورج كلوني" بجائزة أوسكار لأفضل ممثل في دور مساعد عن دوره في نفس الفيلم.
كما فاز "جاجان" بجائزتي إدجار، وجائزة آيمي لأفضل كتابة درامية عن حلقة من مسلسل "إن واي بي دي بلو".
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