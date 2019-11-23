الليلة.. أحمد مراد يشارك في حلقة نقاشية بمهرجان القاهرة

يشارك الكاتب والسيناريست أحمد مراد، في حلقة نقاشية بمهرجان القاهرة السينمائي، تحمل عنوان "الخيال يتحول إلى واقع"، وذلك في الثالثة من مساء اليوم السبت، بـ "قاعة كليوباترا" بفندق إنتركونتننتال سميراميس. وذلك في الثالثة من مساء اليوم السبت، بـ "قاعة كليوباترا" بفندق إنتركونتننتال سميراميس. يشارك في النقاش، الذي يديره المحلل السينمائي علاء كركوتي، كلا من فادي إسماعيل، المؤسس والمدير العام لشركة DKL ستوديو، والمنتج بول ميلر.

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