الليلة.. عرض عالمي أول للفيلم الروماني زافيرا

ينظم مهرجان القاهرة السينمائي في السادسة من مساء اليوم، السبت، عرض "جالا" للفيلم الروماني "زافيرا"، للمخرج آندريهجروزنيتسكي، وذلك بالمسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية.
تدور أحداث الفيلم، حول رجل الأعمال "ستيفان" الذي يعيد اكتشاف حياته بعد الموت الغامض لصديقه "نيك"، إذ يجد الكثير من الأسرار التي لم يكن يعرفها عن علاقتهما.
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