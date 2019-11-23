كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر القائمة الكاملة للفائزين بجوائز الدير جيست للأعمال الدرامية لعام 2019 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت مجلة "الدير جيست" عن قائمة الفائزين في استفتاء المجلة السنوي لعام 2019، ومن المُقرر أن يُقام الحفل يوم ٢٠ ديسمبر القادم، لتسليم الجوائز للفائزين، وذلك بأحد الفنادق الكُبري بالقاهرة.

وينشر "الخليج 365 الفني" قائمة الفائزين في مجال "الدراما" بجائزة الدير جيست عن طريق استفتاء الجمهور.

أفضل ممثلة

فازت الفنانة سوسن بدر ، بجائزة أفضل ممثلة لعام 2019 عن دورها في مسلسل "أهو ده اللي صار".

أفضل ممثلة

فازت الفنانة حلا شيحة بجائزة أفضل ممثلة عن دورها في مسلسل "زلزال"

أفضل ممثل

فاز الفنان خالد النبوي بجائزة أفضل فنان عن دوره في مسلسل "ممالك النار".

أفضل ممثلة



فازت الفنانة أروى جودة بجائزة أفضل ممثلة عن دورها في مسلسل "أهو ده اللي صار".

أفضل ممثل

فاز الفنان أحمد السعداني بجائزة أفضل مسلسل عن دوره في مسلسل "زي الشمس".

أفضل ممثلة

Advertisements

فازت الفنانة إنجي المقدم بجائزة أفضل ممثلة عن دورها في مسلسل "ولد الغلابة".

أفضل ممثل شاب

فاز الفنان أحمد داود بجائزة أفضل ممثل شاب عن دوره في مسلسل "زي الشمس".

أفضل ممثلة شابة

فازت الفنانة أسماء أبو اليزيد بجائزة أفضل ممثلة شابة عن دورها في مسلسل "هُوجان".

أفضل ممثل



فاز الفنان أحمد السقا بجائزة أفضل ممثل عن دوره في مسلسل "ولد الغلابة".

أفضل ممثل



فازت الفنانة حنان مطاوع بجائزة أفضل ممثلة عن دورها في مسلسل "لمس أكتاف".

أفضل ممثل شاب



فاز الفنان أحمد مالك بجائزة أفضل ممثل شاب عن دوره في مسلسل "زي الشمس".