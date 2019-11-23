كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر القائمة الكاملة للفائزين بجوائز الدير جيست للأعمال الدرامية لعام 2019 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وينشر "الخليج 365 الفني" قائمة الفائزين في مجال "الدراما" بجائزة الدير جيست عن طريق استفتاء الجمهور.
أفضل ممثلة
فازت الفنانة سوسن بدر ، بجائزة أفضل ممثلة لعام 2019 عن دورها في مسلسل "أهو ده اللي صار".
أفضل ممثلة
فازت الفنانة حلا شيحة بجائزة أفضل ممثلة عن دورها في مسلسل "زلزال"
أفضل ممثل
فاز الفنان خالد النبوي بجائزة أفضل فنان عن دوره في مسلسل "ممالك النار".
أفضل ممثلة
فازت الفنانة أروى جودة بجائزة أفضل ممثلة عن دورها في مسلسل "أهو ده اللي صار".
أفضل ممثل
فاز الفنان أحمد السعداني بجائزة أفضل مسلسل عن دوره في مسلسل "زي الشمس".
أفضل ممثلة
فازت الفنانة إنجي المقدم بجائزة أفضل ممثلة عن دورها في مسلسل "ولد الغلابة".
أفضل ممثل شاب
فاز الفنان أحمد داود بجائزة أفضل ممثل شاب عن دوره في مسلسل "زي الشمس".
أفضل ممثلة شابة
فازت الفنانة أسماء أبو اليزيد بجائزة أفضل ممثلة شابة عن دورها في مسلسل "هُوجان".
أفضل ممثل
فاز الفنان أحمد السقا بجائزة أفضل ممثل عن دوره في مسلسل "ولد الغلابة".
أفضل ممثل
فازت الفنانة حنان مطاوع بجائزة أفضل ممثلة عن دورها في مسلسل "لمس أكتاف".
أفضل ممثل شاب
فاز الفنان أحمد مالك بجائزة أفضل ممثل شاب عن دوره في مسلسل "زي الشمس".
أفضل ممثلة شابة
فازت الفنانة هنادي مهنى بجائزة أفضل ممثلة شابة عن دورها في مسلسل "زلزال".
أفضل ممثل كوميدي
فاز الفنان بيومي فؤاد بجائزة أفضل ممثل كوميدي عن دوره في "الزوجة ١٨"،"بدل الحدوتة٣".
أفضل ممثلة كوميدية
فازت الفنانة دنيا سمير غانم بجائزة أفضل ممثلة كوميدية عن دورها في مسلسل "بدل الحدوتة٣".
أفضل سيناريو
فازت السينارست مريم نعوم بجائزة أفضل سيناريو عن مسلسل "زي الشمس".
أفضل إنتاج
فازت شركة سينرجي للإنتاج لمالكها المنتج "تامر مرسي" بجائزة أفضل شركة منتجة لتوليها إنتاج أكبر قدر من المسلسلات والأفلام لعام ٢٠١٩.