تراند اليوم : تغير كبير في ملامح المطربة الشعبية ” بوسي ” بعد عملية التجميل .. إتفرج

نشرت الفنانة بوسى سمير مجموعة من الصور خلال الموتمر الصحفي لمسلسل الديفا، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى إنستجرام .

وظهرت بوسي سمير في الصور بإطلالة كلاسيكية، حيث ظهرت بفستان تل أسود قصير، واعتمدت على تسريحة شعر بسيطة، ومن الناحية الجمالية اعتمدت على مكياج كثيف وروج احمر فاقع.

وعلقت بوسى على الصورة قائلة: ” صور من المؤتمر الصحفي #الديفا وكنت سعيدة جدا وانا وسط زمايلي وكل الموجودين واحنا بنحتفل بافتتاح المسلسل وانا اوعدكم انكوا هتشوفوا حاجه جديدة ويارب يكون عند حسن ظنكم #شاهد_الديفا ” .