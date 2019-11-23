تراند اليوم : نجوم الفن يرسلون القبلات لـ” لاعبي المنتخب الأوليمبي ” بعد التتويج

بعد فوز المنتخب الأوليمبي ببطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عامًا،حرص عدد كبير من نجوم الفن على تهنئة المنتخب ونرصد لكم كلمات النجوم :

رانيا يوسف

قامت الفنانة رانيا يوسف، بتهنئة المنتخب من خلال حسابها الشخصي على موقع إنستجرام “، حيث قامت بنشر صورة من احتفال لاعبي المنتخب، وعلقت عليها قائلة: “مبروك أبطال المنتخب المصري شرفتونا وفرحتوا المصرين”.

أحمد السقا

هنأ الفنان أحمد السقا المنتخب، من خلال صفحته الشخصية على موقع” فيسبوك “، حيث نشر صورة لهم أثناء رفع كأس البطولة، وعلق عليها قائلاً : “مبروووك يابلدي.. رفعتو راسنا يارجالة”.

محمد هنيدي

وهنأ الفنان محمد هنيدي، المنتخب المصري بعد فوزه من خلا تغريدة له عبر حسابه الرسمي على موقع “تويتر”:قال فيها “مبروك لمصر ورجالة منتخب مصر أبطال إفريقيا”.

نبيل الحلفاوي

وهنأ الفنان نبيل الحلفاوي المنتخب من خلال تغريدة له عبر حسابه الرسمي على “تويتر”،حيث كتب الحلفاوي: “رمضان ده مقاتل حرفيا، مش تشبيه، لما بينطلق بالكورة لو مدافع استخلصها منه بضحك وأقول لمراتي مش هيسيبه، وفعلا بيجري وراه، ولو المدافع مررها لحد تاني قريب بيجري ورا التاني وغالبا بيجيبها، هو بس فيه عادة لازم يبطلها، ما يفردش دراعه وهو بيجري ويزق اللي بيجري جنبه”.

محمد حماقي

وهنأ الفنان محمد حماقي المنتخب من خلال حسابه الشخصي على موقع” إنستجرام”، حيث نشر محمد صورة للمنتخب بعد فوزه بكأس الأمم الأفريقية، وعلق حماقي على الصورة قائلاً :”ألف مبرووووووك يا أبطال أفريقيا، شرفتونا ورفعتوا راسنا، ومستنيينكم تكملوا المشوار في أولمبياد طوكيو 2020، المنتخب_الاولمبي”.

كريم فهمي

كما هنأ الفنان كريم فهمي المنتخب بعد فوزه، وقام بنشر صورة لرمضان صبحي، وعلق على الصورة قائلاً :” ربنا يحميك يابني قائد و مبسوط بيك و بكل المنتخب الرجاله بجد ، إن شاء الله تشرفونا في طوكيو ، رمضان صبحي أحسن لاعب في البطولة ، هداف البطولة مصطفي محمد ، أحسن حارس، محمد صبحي ، مبروووك يا رجالة”.

رامز جلال

وهنأ الفنان رامز جلال المنتخب عقب فوزه، حيث نشر مجموعة صور لهم من خلال حسابه الشخصي على موقع” إنستجرام “، وعلق على الصور قائلاً :” مبروك يارجالة، مبروك لمصر”.

سعد الصغير

وهنأ الفنان سعد الصغير المنتخب من خلال نشر صورة لهم عبر حسابه الشخصي على موقع” إنستجرام “، وعلق على الصورة قائلاً :”مبروك منتخب مصر رجاله أبطال الله أكبر دايما من نجاح كدا يارب، رجالة مصر”.

آمال ماهر

وهنأت الفنانة آمال ماهر المنتخب، من خلال نشر صورة لهم عبر حسابها الشخصي على موقع “إنستجرام”، وعلقت آمال على الصورة قائلة :”‏مليوووون مبروووك، ‏مبروك علينا كأس الأمم الإفريقية تحت ٢٣ عام، عقبال ذهبية ⁧‫طوكيو2020‬⁩، انتم قدها ‏مبروك لمصر الفرحة”.

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علي الطيب

وهنأ الفنان علي الطيب المنتخب من خلال نشر صورة لهم، عبر حسابه الشخصي على موقع “إنستجرام”، وعلق على الصورة قائلاً:” مبروووووك لمنتخبنا الأوليمبي الرجالة، و إن شاء الله تشرفونا و تفرحونا في طوكيو 2020، اللاعيبة كلها بتلعب بروح تفرح، فخورين بيكم جداااااا، و لكل مجتهد نصيب،

(رمضان صبحي) لازم يرجع يحترف تاني في أقرب وقت، لما بيركز و بيلعب بالروح دي بيبقى خطر على أي دفاع و مؤثر و عالمي و هايل و مجرم”.

محمد رشاد

وهنأ المطرب محمد رشاد المنتخب من خلال حسابه الشخصي على موقع” إنستجرام “، حيث نشر صورة لرمضان صبحي، وعلق على الصورة قائلاً :” مبروك منتخب الأبطال، مبروك يا رمضان يا أسد، عملوها الرجال”.

أحمد داوود

وهنأ الفنان أحمد داوود المنتخب من خلال نشر صورة لهم عبر حسابه الشخصي على موقع “إنستجرام”، وعلق على الصورة قائلاً :”الف مبروك للمنتخب الأوليمبي الفوز بكأس افريقا، رجالة وشرفتونا ومستنين منكم اكتر في طوكيو إن شاء الله”.

أحمد جمال

وهنأ الفنان أحمد جمال المنتخب من خلال تغريدة كتبها عبر حسابه الشخصي على موقع” تويتر”،قال فيها : “مبرووووك لرجالة منتخبنا الأوليمبي “.

أمير طعيمة

وهنأ الشاعر أمير طعيمة المنتخب من خلال نشر صورة لهم، عبر حسابه الشخصي على موقع” إنستجرام “، وعلق على الصورة قائلاً :”كأس البطولة و التأهل لطوكيو، أفضل لاعب و هداف البطولة و افضل حارس مرمي. ربنا إداكم علي قد تعبكم و رجولتكم، مبروك للرجالة”.

على ربيع

وهنأ الفنان على ربيع المنتخب، من خلال نشر صورة له برفقه اللاعب رمضان صبحي، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع “إنستجرام”، وعلق على الصورة قائلاً :” مبروووك يا قائد يا حريف يالي قلبك علي الجمهور مبرووك منتخب مصر ومبروووك الفريق كله والجهاز الفني”

محمد أنور

وهنأ الفنان محمد أنور المنتخب، من خلال نشر صورة لهم عبر حسابه الشخصي على موقع “إنستجرام”، وعلق على الصورة قائلاً :”مليون مبرووووك لمصر، شكرًا يارجالة”.

صلاح عبد الله

وهنأ الفنان صلاح عبد الله المنتخب قائلاً:” ‏جمعة مباركة عليكي يابلدي، رمضان رمضان أنا بحبك يارمضان

‏، مبرووووووووووووك يامصر”.