فن ومشاهير

والدة ريهام حجاج تكشف حقيقة حملها

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ريهام عسل 0 تبليغ

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كتب امير فتحي في السبت 23 نوفمبر 2019 12:53 مساءً - نشرت الفنانة المصرية ” ريهام حجاج ” عبر حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” صورة لها ظهرت بها بإطلالة شتوية وبدت مكتسبة بعض الوزن ووجهها منتفخا .

وهو الأمر الذي دفع الكثيرين بالتكهن بأن ريهام حجاج حامل من زوجها رجل الأعمال ” محمد حلاوة ” .. خاصة وأن الصورة لم تظهر بطنها فاعتقدوا أنها تتعمد إخفاء بروزها .

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