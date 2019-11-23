والدة ريهام حجاج تكشف حقيقة حملها

كتب امير فتحي في السبت 23 نوفمبر 2019 12:53 مساءً - نشرت الفنانة المصرية ” ريهام حجاج ” عبر حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” صورة لها ظهرت بها بإطلالة شتوية وبدت مكتسبة بعض الوزن ووجهها منتفخا .

وهو الأمر الذي دفع الكثيرين بالتكهن بأن ريهام حجاج حامل من زوجها رجل الأعمال ” محمد حلاوة ” .. خاصة وأن الصورة لم تظهر بطنها فاعتقدوا أنها تتعمد إخفاء بروزها .