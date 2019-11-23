هكذا غادرت هازال كايا المستشفى – بالصور

متابعة بتجـــــــــرد: التقطت عدسات مصوري البابارتزي صورة للنجمة التركية ​هازال كايا​ اثناء مغادرتها المستشفى بعد انجابها مولودها الأول فكرت علي أتاي.

وظهرت هازال وهي تصعد إلى السيارة برفقة أحد الأشخاص، من المرجّح أن يكون زوجها، وقد بدت عليها علامات التعب والإرهاق بعد الولادة، الا ان مولودها لم يظهر في الصورة.

ولاقت الصورة رواجًا كبيرًا بين وسائل الإعلامية التركية، وذلك بسبب حجم نجومية هازال الكبيرة.

الجدير ذكره أن علي أتاي زوج هازال كايا كان أهداها مؤخرًا عقد ألماس يبلغ سعره 20 ألف دولار أميركي، وذلك بمناسبة انجابها.