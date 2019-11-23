الفرو الحقيقي ممنوع في ملابس الملكة إليزابيث الثانية

متابعة بتجــــــــــرد: أعلن قصر باكنغهام أن الملابس الجديدة التي سيتم تصميمها للملكة إليزابيث الثانية لن يُستخدم فيها الفرو الحقيقي.

وقال متحدث باسم العائلة المالكة: “نظرًا لتصميم ملابس جديدة للملكة، فإن أي فراء يتم استخدامه سيكون مزيفًا”. إلا أن بيان القصر أضاف أن “الملكة إليزابيث ستواصل ارتداء الملابس الموجودة في خزانة ملابسها”، في إشارة إلى أن القرار لا يعني أنها ستتخلص من ملابسها القديمة التي تحتوي على الفرو الحقيقي.

اللافت أن هذا الاعلان لاقى ارتياحاً كبيراً لدى الناشطين في رعاية الحيوانات، والذين سبق أن طالبوا الملكة بالتخلي عن استعمال الفرو الحقيقي.

وجاء في بيان لهم: “نشعر بسعادة غامرة لأن الملكة قررت الاستغناء عن الفرو الحقيقي في ملابسها. لا شك في أن قرار الملكة إليزابيث هو انعكاس مثالي ومثال يحتذى به للرأي العام البريطاني”.