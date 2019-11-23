إيد شيران في المركز الأول وزين مالك في المركز العاشر هؤلاء هم أغنى نجوم بريطانيا لهذا العام

متابعة بتجــــــــــرد: احتل المغني البريطاني ​إيد شيران​ المركز الأول لأثرى نجوم بريطانيا لمن هم أصغر من 30 عاماً، وذلك ضمن قائمة مجلة هييت، متفوقاً على العديد من النجوم ومنهم أديل وإيما واتسون وليام باين وزين مالك وغيرهم. وكان شيران قد حقق نجاحاً باهراً وضاعف ثروته خلال العام الماضي بحيث ازدادت من 121 مليون دولار في العام 2017 إلى 218 مليون دولار. وحقق أرباحاً هائلة بفضل جولته “ديفايد تور” التي حطمت الرقم القياسي في الأرباح لمدة عامين متتاليين، وفقاً لصحيفة دايلي مايل.

وجاء في المركز الثاني بطل هاري بوتر دانييل رادكليف، البالغ من العمر 30 عاماً، بثروة بلغت 115 مليون دولار، فيما كان المركز الثالث من نصيب هاري ستايلز (25 عاماً)، نجم “وان دايركشن” السابق، بثروة تبلغ 82 مليون دولار، وتبعته في المركز الرابع النجمة إيما واتسون (29 عاماً) بـ 73 مليون دولار. أما المغني العالمي ​زين مالك​ (26 عاماً) فقد جاء في المركز العاشر بثروة قدرها 49 مليون دولار. يشار إلى أن المغنية البريطانية أديل كانت تحتل المركز الاول، لكنها خرجت من هذه القائمة كون عمرها تخطى الـ30 عاماً. قائمة أثرى 10 نجوم في بريطانيا: 1. إيد شيران بثروة تبلغ 218 مليون دولار. 2. دانييل رادكليف (30 عاماً) بثروة بلغت 115 مليون دولاراً. 3. هاري ستايلس (25 عاماً) بثروة تبلغ 82 مليون دولار. 4. إيما واتسون (29 عاماً) بثروة تبلغ 73 مليون دولار. Advertisements 5. نيال هورن (26 عاماً) بثروة تبلغ 70 مليون دولار. 6. فرقة “ليتيل ميكس” بثروة قدرها 26 مليون دولار. 7. لويس توملسون (27 عاماً) بثروة تبلغ 59 مليون دولار. 8. ليام باين (26 عاماً) بثروة تبلغ 56 مليون دولار. 9. كارا ديليفين (27 عاماً)، بثروة تقدر بـ 28 مليون دولار. 10. زين مالك (26 عاماً) بثروة قدرها 49 مليون دولار

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