فيفي عبده تنهار في جنازة شقيقتها

متابعة بتجــــــــــرد: أصابت الفنانة فيفي عبده نوبة من البكاء في جنازة شقيقتها التي رحلت عن دنيانا فجر أمس (الجمعة) إثر صراع طويل مع المرض.

وشيّع أهالي وأقارب الفنانة فيفي عبده، ظهر أمس جثمان شقيقتها من مسجد السيدة نفيسة عقب أداء صلاة الجنازة عليها.

وظهرت فيفي وقد انهارت في نوبة من البكاء لحظة خروج جثمان شقيقتها من المسجد للتوجه به إلى مدافن الأسرة.

وكانت فيفي قد أعلنت وفاة شقيقتها، عبر حسابها الشخصي على “إنستجرام”، حيث نشرت صورة للفقيدة، وعلقت عليها قائلة: “إنا لله وإنا اليه راجعون أختي في ذمة الله، الرجاء قراءة الفاتحة والدعاء لها”.

يذكر أن آخر أعمال الفنانة فيفي عبده هو مسلسل “مملكة الغجر” الذي تم عرضه في شهر رمضان الماضي، من بطولة: حورية فرغلي وأحمد كرارة.