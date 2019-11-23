كريم محمود عبد العزيز يكشف سر رفضه الظهور في البرامج

متابعة بتجــــــــــرد: من المعروف عن الممثل الشاب كريم محمود عبد العزيز رفضه الظهور في أي برامج حوارية منذ مدة كبيرة من دون أن يعلن السر وراء رفضه هذا الأمر، لكنه أخيراً قرر أن يظهر في أحد البرامج التلفزيونية على قناة “النهار”.

وعن سبب غيابه عن الظهور في البرامج التليفزيونية، أوضح أن الأمر لا يوجد به ما هو جديد، فالأسئلة تتكرر كل مرة حول الأدوار الجديدة ومدى تأثره بأبيه، وهل ساعده أم لا، وغيرها من المواضيع المكررة التي يمل منها، وبالتالي ليس هناك أي جديد يضيفه.

وأكد أنه يمكن أن يظهر في تلك البرامج إذا كان له عمل جديد والحديث يكون حول هذا العمل فقط وليس عن ما ورثه من والده أو مدى تأثره به.

وعن بداياته في الفن أكد أنه مثل دوراً صغيراً مع والده في أحد أفلامه أما عن أول أعماله والتي عرفه بها الجمهور فكان اشتراكه مع الفنان الكبير صلاح السعدني في مسلسل “رجل من زمن العولمة”، وأنه فوجئ بالجمهور في الشارع يتعرف عليه مع زميله أحمد السعدني بعد عرض هذا المسلسل.