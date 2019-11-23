صوت كارول سماحة يصدح في ساحة الشهداء.. وهذا ما قالته

متابعة بتجـــــــــــرد: أعربت النجمة اللبنانية كارول سماحة عن سعادتها الكبيرة بالأصداء الإيجابية التي تتلقاها منذ طرح النشيد الوطني اللبناني بحلّة جديدة بصوتها.

ونشرت كارول عبر صفحاتها على مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو، للمتظاهرين في لبنان أثناء احتفالهم بذكرى الإستقلال على وقع النشيد في ساحة الشهداء وسط العاصمة بيروت.

وكتبت كارول سماحة تعليقًا جاء فيه: “سعيدة جدا مؤخرا بسماع النشيد الوطني اللبناني بنسخته الجديدة في كل الأماكن: منبت للنساء والرجال الآن مباشرة من ساحة الشهداء في لبنان يوم عيد الإستقلال”.

ويتصدّر فيديو النشيد قائمة الفيديوهات الأكثر رواجًا عبر “يوتيوب” – (Trending)، حيث يحظى بانتشار واسع عبر موقع الفيديوهات الشهير عالميًا.

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وفي الحلّة الجديدة من النشيد الوطني اللبناني أضيفت كلمة “للنساء” إلى جملة “منبت للنساء والرجال”، ضمن مبادرة “نهارُكِ” الخاصة بجريدة “النهار”.

وتأتي هذه الخطوة من كارول سماحة لترسيخ مشاركة المرأة في ساحات الإنتفاض، ودفاعها بكل شجاعة عن الحاضر والمستقبل والمساواة والحرية والقانون والمواطنة وغيرها من القيم الوطنية والحضارية.