بعد فترة غياب طويلة.. شيرين عبد الوهاب تقدم حفلها الأول في مصر

متابعة بتجــــــــــرد: بعد غياب طويل أعلنت النجمة المصرية شيرين عبد الوهاب عن عودتها للحفلات الغنائية داخل مصر وتعاقدت على احياء حفلًا كبيرًا يوم 20 كانون الأوّل/ديسمبر المقبل على مسرح المنارة للمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس، من تنظيم وليد منصور منتج فيلمها المنتظر والمشرف على حفلاتها الفنية في الفترة المقبلة.

الجهة المنظمة للحفل وصفته ب “الليلة الملكية” ووضعت شروطا أمام راغبي حجز التذاكر منها حضور الجمهور بالملابس الرسمية فقط، كما منعت دخول الأطفال أقل من 15 عاما، وحددت أسعار تذاكر الفئة الأولى بـ1500 جنيها والثانية 1000 جنيه، والثالثة 800 جنيها، والرابعة 400 جنيها.

يذكر أن شيرين عبد الوهاب غابت عن الأنظار لفترة طويلة وترددت شائعات عن مرضها وأخرى عن الحمل، ولكنها عادت لتشارك في احتفالات اليوم الوطني السعودي ثم شاركت مجددا في موسم الرياض لتكشف عن خضوعها لجراحة صعبة في البطن.