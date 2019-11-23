- 1/2
- 2/2
متابعة بتجــــــــــرد: بعد غياب طويل أعلنت النجمة المصرية شيرين عبد الوهاب عن عودتها للحفلات الغنائية داخل مصر وتعاقدت على احياء حفلًا كبيرًا يوم 20 كانون الأوّل/ديسمبر المقبل على مسرح المنارة للمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس، من تنظيم وليد منصور منتج فيلمها المنتظر والمشرف على حفلاتها الفنية في الفترة المقبلة.
الجهة المنظمة للحفل وصفته ب “الليلة الملكية” ووضعت شروطا أمام راغبي حجز التذاكر منها حضور الجمهور بالملابس الرسمية فقط، كما منعت دخول الأطفال أقل من 15 عاما، وحددت أسعار تذاكر الفئة الأولى بـ1500 جنيها والثانية 1000 جنيه، والثالثة 800 جنيها، والرابعة 400 جنيها.
يذكر أن شيرين عبد الوهاب غابت عن الأنظار لفترة طويلة وترددت شائعات عن مرضها وأخرى عن الحمل، ولكنها عادت لتشارك في احتفالات اليوم الوطني السعودي ثم شاركت مجددا في موسم الرياض لتكشف عن خضوعها لجراحة صعبة في البطن.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد فترة غياب طويلة.. شيرين عبد الوهاب تقدم حفلها الأول في مصر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بتجرد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.