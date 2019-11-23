100 فيلم في مهرجان "كرامة لحقوق الإنسان" بالأردن

يستضيف الأردن مهرجان كرامة لأفلام حقوق الإنسان في الفترة ما بين 5 و12 ديسمبر/كانون الأول، الذي يسلط الضوء على جيل جديد من المخرجين والمخرجات المهتمين بالقضايا الحقوقية.

وترفع الدروة الـ10 للمهرجان، التي تنظم بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي والمركز الثقافي الملكي، شعار "جيل كرامة إلى الأمام".

ويعرض المهرجان نحو 100 فيلم روائي ووثائقي طويل وقصير، ورسوما متحركة ذات علاقة بقضية حقوق الإنسان، وذلك في 10 مدن أردنية؛ هي عمان، وإربد، وعجلون، وجرش، والسلط، والزرقاء، والرصيفة، ومادبا، والكرك، ومعان والعقبة.

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ويركز على تطلعات الشباب، والمساواة بين الجنسين، والأثر الاجتماعي للثورات ذات المد والجزر خلال 10 سنوات، وتتناول الأفلام قيادة التغيير الاجتماعي، وقضايا اللاجئين والنزوح، وحقوق الأطفال وحمايتهم من مناطق الصراع والحروب، وقضايا البيئة ودور الشباب في نشر الوعي حول هذه الإشكاليات التي تتصاعد كل عام.

وقالت المخرجة سوسن دروزة مديرة المهرجان: "المهرجان ترك بصمة متميزة من خلال تركيزه على قضايا حقوقية، وعرضه مجموعة من الأفلام المتميزة، فضلاً عن أن المهرجان يستخدم الأفلام وسيلة للتوعية الجادة للجمهور بقضايا حقوق الإنسان".

من جانبه، أكد المخرج إيهاب الخطيب، المدير الفني للمهرجان أن "كرامة لحقوق الإنسان" عمل طيلة دوراته السابقة على مواكبة أحدث الإنتاجات السينمائية ورصد التحولات من خلالها، وهذا ما يتيح تقديم أفلام ذات قيمة للجمهور.

ويتلقى مهرجان كرامة سنوياً نحو 800 فيلم من خلال طلبات الإدراج للمنافسة في مسابقاته وأقسامه المختلفة، حيث عرض نحو 500 فيلم من 66 دولة على مدار 9 سنوات ماضية.

وللمهرجان 5 نسخ مماثلة في دول عربية أخرى هي "كرامة فلسطين" و"كرامة موريتانيا" و"كرامة بيروت" و"كرامة تونس" و"كرامة اليمن".