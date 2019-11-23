"ستموت في العشرين" يحصد الجائزة الكبرى بـ"الرباط لسينما المؤلف"

مشهد من الفيلم السوداني "ستموت في العشرين"

اختتمت، الجمعة، فعاليات الدورة الـ24 لمهرجان الرباط الدولي لسينما المؤلف، إذ شهد حفل الختام تكريم النجم المغربي رشيد الوالي، والنجمة المغربية بشرى أهريش، وتوزيع الجوائز للفائزين في مسابقات المهرجان المختلفة.





وانتهى الحفل الذي أُقيم بمسرح محمد الخامس بمدينة الرباط بعرض الفيلم الإنجليزي "عفواً لم نجدكم" للمخرج الشهير كين لوش.

ومنحت لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، برئاسة المخرج المغربي نور الدين لخماري، الفيلم السوداني "ستموت في العشرين" للمخرج الشاب أمجد أبوالعلا الجائزة الكبرى كأفضل فيلم.

كما ذهبت جائزة لجنة التحكيم الخاصة للفيلم السعودي "سيدة البحر" للمخرجة شهد أمين، وحصد الفيلم الإيراني الأفغاني المشترك "ترويض" جائزتين؛ "أفضل تمثيل نساء للممثلة الشابة إناثا"، و"أفضل سيناريو للمخرجة بويا بادكوبيه".

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أما جائزة أفضل تمثيل رجال فكانت من نصيب الطفل بطل الفيلم القيرغيزستاني "الهروب إلى السماء".

ومنحت لجنة تحكيم الأفلام الروائية الطويلة تنويهين؛ الأول للفيلم البلجيكي الهولندي "تحت اسم تانيا" للمخرجتين بينيديكت ليينارد وماري خيمينيز، والثاني للفيلم البرازيلي الفرنسي الهولندي "مريضة مريضة مريضة" آليس فورتادو.





وذهبت جائزة لجنة النقد برئاسة الناقد اللبناني سام لحود للفيلم السعودي "سيدة البحر"، إخراج شهد أمين، في حين حصل الفيلم المغربي "أبواب السماء" إخراج مراد الخودي على جائزة الجمهور.

ومنحت لجنة تحكيم مسابقة الأفلام القصيرة برئاسة المخرجة المغربية ليلى التريكي، الفيلم الإستوني "ثلاثة أيام من شهر أغسطس" للمخرجة أنيلي أهفن جائزة أفضل فيلم، ومنحت تنويها للفيلم المغربي "أبناء الرمال" إخراج الغالي أكريميش.