إيغي أزيليا تتعرض للسرقة… كم بلغت قيمة المسروقات؟

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Nov 23, 2019
أبلغت المغنية إيغي أزيليا وصديقها مغني الراب بلايبوي كارتي، الشرطة عن تعرضهما للسرقة من منزلهما في أتلانتا.
وكشفت “أزيليا” للشرطة الى أن لصًا سرق حلي بقيمة تتجاوز 366 ألف دولار. وروت للشرطة الى إنها كانت بمفردها في قبو المنزل المستأجر في أتلانتا في 15 نوفمبر الحالي، عندما سمعت وقع أقدام في غرفة الطعام بالطابق الثاني، ظنت أنه صديقها بلايبوي بعدما تركت الباب الخلفي مفتوحاً انتظارًا لعودته.
لاحقاً اكتشف الثنائي اختفاء حقيبة يحتفظان فيها بجميع مقتنياتهما الثمينة.
وبعد العودة الى كاميرات المراقبة، تبين دخول رجل يرتدي قناعاً وقفازين الى المنزل من الباب الخلفي ويغادر بحوزته حقيبة. وتعتقد الشرطة ان المشتبه به كان مسلحاً.
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