أصابع قدمي كيم كارداشيان تعرضها لموجة سخرية من متابعيها.. ما القصة؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - إثارة الجدل ولفت الأنظار دائمًا ما يكونان عنوان كيم كارداشيان، فهي لا تخشى تجربة الصيحات الجريئة والغريبة أيضًا، ولكن في حين أنه أحيانًا ما تتلقى كيم الثناء على إطلالاتها، إلا أنها كثير ما تضعها في مرمى الانتقادات وحتى السخرية.

حضرت كيم 39 عامًا مؤخرًا حفل "جوائز المؤثر الأمريكي" أو "American Influencer Awards"، وسرقت الأضواء بإطلالة مميزة من توقيع علامة "ديور"، حيث أطلت بفستان أحمر، تصميمه مستوحى من الستايل الآسيوي، كما تميز بالشق العال.

وعلى الرغم من جاذبية اطلالتها المميزة، والتي حظيت بإعجاب الكثيرين، إلا أنها عرضتها لسيل من السخرية من العديد من متابعيها، وخاصة بسبب قدميها.

أكملت كيم إطلالتها بصندل شفاف، يشبه في تصميمه الـ"سليبر"، وبدلاً من التركيز على فستانها الأحمر اللافت، ركز العديد من متابعيها على قدميها وانهالوا بتعليقاتٍ ساخرة تدّعي أن كيم لديها 6 أصابع في قدمها اليسرى.

وقالت إحدى المتابعات على تويتر: "مهلًا..ألديكِ حقًا 6 أصابع؟"، وقال آخر: "لديكِ حقًا 6 أصابع في كلا قدميكِ، ياللهول..أنتِ لستِ من البشر إطلاقًا"، كما علق آخر: "أنا حاليًا أراجع كل صورة نشرتها كيم بحثًا عن الإصبع السادس"، وغيره من التعليقات الساخرة المشابهة.

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يجدر بالذكر أنَّ هذه ليست المرة الأولى التي تواجه فيها كيم تعليقات ساخرة بسبب قدميها، فبعد نشرها صورة من جلسة تصوير اعتمدتها مع شقيقتها كايلي في أغسطس للترويج لتعاونهما في إطلاق مجموعة عطور، سخر المتابعين منها وقالوا إنها لديها إصبع إضافي.

وكانت التعليقات مزعجة للغاية، مما اضطر كيم لحذف الصورة، كما أنه آنذاك، قال أحد المتحدثين باسم كيم خلال لقاء: "عادة ما تنتج تلك الحيرة، ليس من الفوتوشوب، ولكن بسبب زاوية ووضعية القدم أثناء التصوير".

ويأتي الكشف عن تعرض كيم للسخرية من متابعيها، بعدما شاركت صورة لها على إنستغرام أمس الخميس، وهي ترتدي فستانًا جذابًا من فيرساتشي، وقالت في تعليق: "كان هذا الفستان من فيرساتشي سيدو أنيقًا إذ لائم جسدي"، في إشارة منها إلى زيادة وزنها.

وكانت كيم قد تحدثت مؤخرًا بصراحة بشأن زيادة وزنها خلال العام الماضي وكشفت عن خطتها لتحقيق هدفها العام المقبل مع بلوغها سن الـ 40 في 21 أكتوبر، حيث ستتبع روتينًا رياضيًا وغذائيًا مناسبًا من أجل الحصول على جسم أكثر رشاقة كما تحلم.