مراد يلدريم مجددًا.. ثورة وحبّ في آن واحد.. من سينتصر؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - زفّ الممثل التركي مراد يلدريم بشرى سارّة لجمهوره بعدما أعلن عودته للساحة الفنية مجددًا بمسلسل جديد يحمل عنوان "رامو" بمشاركة زميلته إسراء بيلجيتش، وكذلك النجمان غوركيم سيفيندك، وجيمري جوميلي.

وذكرت صحف تركية مهتمة بالمشاهير أن المسلسل لن تخلو مشاهده من الأجواء الرومانسية، وهي اللقطات التي عادة ما تظهر في الدراما التركية؛ إذ سيلعب مراد يلدريم دور "رامو – رمضان"، وإسراء بيلجيتش بدور سيبال، وغوركيم في دور "بوز" صديق رامو، وجوميلي في دور فاتوش.

ويُخرج المسلسل حاليًا ياغيز آلب اكايدين بعد انسحاب المخرج الشهير مصطفى شوقي دوغان بعد أسبوع من تصويره لأسباب غير معروفة؛ إذ تصور أحداثه في مدينة أضنة التركية، وسيعرض العمل الجديد على قناة شو تي في show tv ..

وتتمحور قصة المسلسل حول شاب طيب الأخلاق وشجاع "رامو" يقع في غرام ابنة عدوه اللدود "سيبال" والتي تشكل نقطة ضعف بالنسبة له، ويحارب رامو عصابة تقوم بسرقة الوقود وجميع الأعمال القذرة، نيابة عن رئيسهم " الرئيس جنكيز" الذي يستحوذ على جميع الأموال ولا يرمي إلّا الفتات لبقية أفراد عصابته.

ونتيجة لتصرفات "الرئيس جنكيز" يعلن رامو تمرده ضد النظام وضد أفراد هذه العصابة، وسيحارب الجميع في سبيل تحقيق العدالة ومنهم أهله، أصدقاؤه وحتى نفسه، ولكن في خضم إعلاء رايات التمرد سيواجه عقبة كبيرة وهي سيبال، فكيف ستكون نهاية الثورة مع الحب.

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وكان يلدريم أعلن انسحابه من تقديم برنامج من سيربح المليون بنسخته التركية من أجل التفرغ لمسلسله الجديد "رامو"، كما نشرت زوجته إيمان الباني بوستر مسلسل "رامو" عبر حسابها على إنستغرام مُعلّقة: "فخورة بيك حبيبي وأتمنى لكم النجاح والتوفيق في المسلسل".

يذكر أن مراد يلدريم قد احتفل مؤخرًا بعيد ميلاد زوجته المغربية، ملكة الجمال، إيمان الباني الـ 37 في أجواء رومانسية، داخل أحد المطاعم.

وقرر مراد يلدريم أن يصطحب زوجته إلى أحد المطاعم، لتتفاجأ بالأجواء الرومانسية التي كان يلدريم قد طلب تحضيرها قبل قدومهما، وما إن دخلا حتى بدأ طاقم المطعم بترديد أغنية "هابي بيرثي تويو" وسط الشموع، بحضور أصدقائهما، ثم طبع على خدها قبلة، مقدمًا لها التهنئة بهذه المناسبة.