هازال كايا في أول ظهورٍ لها بعد الولادة..وهذه هدية زوجها! (صور)

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صوراً للنجمة التركية هازال كايا، أثناء مغادرتها مستشفى أجي بادم فوليا، بعد إنجابها مولودها الأول والذي أطلقت عليه اسم "فكرت علي".

وظهرت هازال في الصور التي نشرتها عدة مواقع تركية، وهي تصعد إلى السيارة برفقة زوجها الفنان التركي علي أتاي، وقد بدت عليها علامتا التعب والإرهاق بعد الولادة، إلا أنَّ طفلها لم يظهر في أيٍ من الصور، حيثُ تأتي هذه الصور المتداولة بعد 3 أيامٍ من ولادتها.

وفي وقتٍ سابق، كانت قد ذكرت بعض المواقع التركية، قيام علي أتاي بإهداء زوجته​ هازال كايا​ عقداً من الألماس يبلغ سعره 20 ألف دولارٍ أميركي، وذلك بمناسبة إنجابها لطفلهما الأول، إذ حرص ugn أن يقدمه لها في المستشفى بعد ولادتها وبوجود والدتها.

وكانت هازال كايا وضعت طفلها الأول في الـ 18 من تشرين الثاني/نوفمبر الحالي، وأعلن الخبر السار زوجها علي أتاي بنشره صورةً التقطها لها فور ولادتها وهي تحتضن طفليهما بينما هو يقبل رأسها.

وبدا علي سعيدًا بولادة طفله إذ نشر صورةً أخرى قبلها بساعات تجمعه بزوجته، علّق عليها: "وصل فيكو إلى العالم، أهلاً بك فكرت"، ويبدو أنَّ "فيكو" هو اسم الدلع الذي سيطلقه الوالدان على طفلهما، كما أنَّ المواقع التركية حينها أفادت بأنَّ علي لم يفارق زوجته هازال لحظة واحدة وبقي معها حتى ولادة طفلهما.

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وعلى صعيدٍ متصل أفادت التقارير بأنَّ هازال حرصت على أن تتابع مراحل ولادتها مع طبيبها الخاص خطوة بخطوة خوفاً من حدوث أية مضاعفات كونها تعاني من مرض السكري.

ووضعها الصحي هذا، هو ما دفع إدارة مسلسل "حكايتنا" لإنهاء عرض المسلسل قبل أسبوعين من موعده الرسمي، حيث تم تكثيف الحلقات وإلغاء الكثير من المشاهد حتى لا تعاني هازال من الإجهاد في بداية فترة حملها.

يذكر أنَّ هازال كايا كانت قد عرفت الشهرة والنجومية في الشرق الأوسط من خلال 3 مسلسلات، وهي "الحلم الضائع"، "العشق الممنوع" و"أسميتها فريحة"، والتي حققت من خلالها نجاحاً كبيراً.

وعلى الصعيد الشخصي تزوجت من الممثل والمخرج التركي علي أتاي في شباط /فبراير 2019 بعد أن جمعتهما علاقة عاطفية لسنواتٍ طويلة، حيث أقاما حفل زفافٍ ضخم شهده العديد من الممثلين والنجوم الأتراك.