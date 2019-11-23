هكذا هنّأ جاستن بيبر زوجته بعيد ميلادها.. وهذا ما قاله عن الإنجاب!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - رغم المشكلات السابقة بينهما، إلا أن المغني العالمي جاستن بيبر أظهر مؤخرًا حبه الكبير لزوجته عارضة الأزياء، وخاصة بعد ربط العُقدة في سبتمبر الماضي.

واحتفل النجم البالغ من العمر 25 عامًا بعيد ميلاد زوجته هايلي بالدوين الثالث والعشرين بنشر صور من حفل زفافهما مع تعليق جريء، حيث قال إن بالدوين تشغله بكل الطرق.

وأضاف نجم البوب أن الأطفال والإنجاب سيكونان في المستقبل القريب، حسبما نقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وبدأ النجم الكندي منشوره: "عيد ميلاد سعيد، أنت تجعليني أريد أن أكون أفضل كل يوم!، الطريقة التي تجعليني أعيش بها حياتك جذابة للغاية"، وأضاف: "أنت تشغليني بكل الطرق، والأطفال في الموسم القادم".

وبحلول فترة ما بعد الظهيرة، شوهد المغني وهو يصطحب زوجته لتناول غداء عيد ميلاد في مطعم نوبو الياباني الشهير في ماليبو.

وكان في استقبال الزوجين أحد الأصدقاء، وبعد العناق وتبادل التمنيات الطيبة، توجه الثلاثة نحو مدخل المطعم.

ظهرت هايلي في مظهر براق؛ إذ ارتدت سروالًا كريميًا، ومعطف فرو وكعبًا عاليًا، إلا أن بيبر، كان مظهره رياضيًا؛ إذ ارتدى "هودي" رماديًا وسروالًا رياضيًا أخضر اللون.

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وفي حين أنه كان من المتوقع أن يكون عيد ميلادها حدثًا كبيرًا، إلا أن العارضة كشفت أنها كانت متعبة للغاية لتنفيذ الحفلة التي تريدها.

وعن أمنيتها للعام الجديد، ألمحت إلى أنها تريد أن تصبح مثل النجمة كايلي جينر؛ إذ تعتبر مصدرًا للإلهام.

وقالت: "الهدف هو بناء العديد من العلامات التجارية المرتبطة باسمي، لدي الكثير من الأهداف، ما زلت شابة، لذلك لا يوجد اندفاع، أنا أحب الملابس، وهذا سبب كبير؛ لأنني أحب أن أكون في الأزياء".

كما قالت هايلي أيضًا إنها تريد المشاركة أكثر في الأعمال الخيرية، وبالرغم من هذه الأمنيات لم تشر لخطط الإنجاب مطلقًا مثل زوجها.

يُشار إلى أن الزوجين كانا تزوجا في البداية في حفل في قاعة المحكمة في مدينة نيويورك في سبتمبر 2018 وأقاما حفلًا فخمًا وتزوجا للمرة الثانية في سبتمبر الماضي، أمام 154 ضيفًا من بينهم أصدقاء مشهورون مثل إيد شيران، وكيندال، وكايلي جينر، وترافيس سكوت، وأشير، وجادن سميث.