تعرف على تفاصيل الشراكة السعودية المصرية لدعم السينما العربية

أعلن مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي عن عزمه منح الفرصة لفريق من السينمائيين العرب في ملتقى القاهرة السينمائي للمشاركة في النسخة الأولى من سوق البحر الأحمر، والذي يعد سوقا سينمائيا دوليا تستضيفه جدة من 13 إلى 16 مارس (آذار) المقبل.

وتأتي الشراكة بين مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي ومهرجان القاهرة السينمائي الدولي تأكيداً على الرؤية المشتركة في دعم جيل جديد واعد من السينمائيين العرب.

وسيختار فريق مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي مشروعاً واحداً من فئة الأفلام الروائية قيد التطوير، على أن يُعلَن اسم المشروع الفائز خلال حفل توزيع جوائز ملتقى القاهرة السينمائي، الثلاثاء المقبل ضمن فعاليات الدورة الحادية والأربعين من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

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حيث سيتم منح فريق المشروع الفائز من مخرج ومنتج فرصة المشاركة في سوق المشاريع ضمن سوق البحر الأحمر السينمائي، شاملة تكاليف التسجيل والسفر والإقامة، حيث سيقوم الفريق بعرض مشروعه أمام أكثر من 150 شخصية رائدة في قطاع السينما. كما يشارك في سوق المشاريع 20 فريقاً، بينها 12 مشروعاً تم تطويرها عبر معمل البحر الأحمر السينمائي. تُتبَع جلسات عرض المشاريع بثلاثة أيام من الاجتماعات المباشرة المكثفة، وتحصل أفضل المشاريع على التمويل والدعم اللازمين لإنتاج هذه الأفلام. ويقدّم مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي العديد من الفرص الهامة للعاملين في صناعة السينما من جميع أنحاء العالم، بهدف التواصل مع نظرائهم من القطاع السينمائي المحلي والإقليمي. ويشتمل البرنامج على ورشات عمل وندوات ومحاضرات وجلسات تواصل لبناء علاقات بين المنطقة العربية والعالم، والترويج للمشهد السينمائي العربي والسعودي.

ويلتزم مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي بدعم وعرض الأفلام السعودية والعربية والدولية ببرنامج يقدم أفضل الإنتاجات السينمائية المعاصرة في المنطقة والعالم. في الوقت الذي أعلن مسؤولو المهرجان عن ترحيبهم بطلبات المشاركة من السينمائيين الجدد وأصحاب الخبرة بدءاً من يوم الخميس المقبل عبر الموقع الإلكتروني للمهرجان.

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