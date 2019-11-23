"مسرح بلا انتاج " الدولي يختتم فعالياته بتكريم عبدالعزيز والحلو ومحمد محمود

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اختتم مهرجان "مسرح بلا انتاج " الدولي " فعاليات دورته العاشرة والتي حملت اسم الفنان الراحل طلعت زكريا بتكريم عدد من رموز المسرح المصري وشبابه على مسرح بيرم التونسى بالإسكندري فكرم الفنان القدير أحمد عبد العزيز والمطرب والفنان محمد الحلو والفنان القدير محمد محمود كما كرم الفنانين الشابين محمود حافظ، وأحمد كشك، والمخرج السكندري سامح الحضري، ومدير إدارة المسرح بدائرة الثقافة بالشارقة، أحمد أبو رحيمة، تقديرا لجهوده في دعم الحراك المسرحي العربي، واسم الفنان السكندرى الراحل طلعت زكريا، عن مجمل أعماله الفنية.

فعاليات الدورة العاشرة من مهرجان مسرح بلا انتاج الدولي قدمت على مسارح قصر ثقافة الأنفوشى وبيرم التونسي، ومكتبة الإسكندرية، و شهدها 12 ألفا و 664 متفرجا من جماهير المسرح بالإسكندرية ضمت 12 عرضا مسرحيا من دول (فرنسا، سويسرا، إيطاليا، كوريا، تونس، ليبيا، سلطنة عمان، ومصر، وفلسطين)، وهي عروض "الوهم" من إخراج فابيو أوميدو، من إيطاليا، كسور موزونة إخراج وسيم بورويص، من ليبيا، وعرض الأم والمرأة، إخراج هاكيو نغاوا من كوريا، وعرض ثلاثة في واحد، إخراج إيهاب زاهده من فلسطين، وعرض تطهيرإخراج محمد على سعيد من تونس، وعرض الهروب إخراج سيرين أشقر من فرنسا، وعرضي ذات يوم إخراج معتصم بن سيف الكلباني، والعريش إخراج يوسف البلوشي من سلطنة عمان، وعرض أحلام اليعسوب إخراج ميرسا دي راندي من سويسرا، إلى جانب 4 عروض من مصر هم: المهندس وامبراطور آشور، إخراج رفعت عبد العليم، والمعصوم، إخراج أحمد عماد، والجميلة والوحش، إخراج مصطفى حسني، ورغبة تحت شجر الدردار، إخراج كريم أدريانو.

كما تضمن حفل الختام تكريم أعضاء لجنة تحكيم العروض المسرحية المشاركة، وهم: المخرج عصام السيد من مصر، الفنانة الأمريكية ميهائيلا ميهوت، والفنانة الهولندية جوهانا إليزابيث، والسينوغراف دكتور خليفة الهاجري من دولة الكويت وشهد الحفل الدكتور أشرف زكي، نقيب الممثلين، ومدير فرع ثقافة الاسكندرية مسعود المصري، وحشد من الفنانين والمسرحيين المصريين والأجانب.



ابراهيم الفرن مدير المهرجان



المخرج جمال ياقوت مؤسس ورئيس المهرجان



مهرجان مسرح بلا انتاج الدولي في دورته العاشرة



جانب من حفل الختام وتكريم اسم الراحل طلعت زكريا يتسلمها نجله

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الحاصلون علي جوائز الدورة العاشرة



تكريم الفنان محمد الحلو



جانب من حفل الختام وتكريم اعضاء لجنة التحكيم



تكريم الفنان محمد محمود بمهرجان مسرح بلا انتاج