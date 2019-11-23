شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. وصلة رقص لمنة شلبي في احتفال هند صبري بعيد ميلادها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفلت النجمة هند صبرى بعيد ميلادها وسط عدد كبير من أصدقائها فى الوسط الفنى، وظهرت فى الفيديو مع صديقتها النجمة منة شلبى في وصلة رقص، وكان من ضمن الحضور الاعلامية بوسى شلبى والنجمة يسرا وأخرون.

يشار إلى أن هند صبرى قدمت جائزة فاتن حمامة لزميلتها الفنانة منة شلبى، أثناء حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائى فى دورته الـ41، برئاسة محمد حفظى، كما احتفل الحاضرون بعيد ميلاد هند داخل قاعة حفل الافتتاح بحضورعدد كبير من نجوم الفن .

وكانت هند صبرى قد أعلنت، عن مشاركتها فى دراما رمضان المقبل بمسلسل جديد، بعد غياب ثلاث سنوات عن الدراما، منذ أن قدمت مسلسل "حلاوة الدنيا"، ولم تفصح هند تحفظت هند على تفاصيل المسلسل، ولكنها صرحت باشتياقها الشديد للعودة إلى الدارما.

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يذكرأن هند صبري ومنة شلبي اشتركا في بطولة فيلمين "أحلى الأوقات" و"بنات وسط البلد".







