شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. طرح الأزياء الأصلية لشخصيتى باتمان وروبين للبيع فى مزاد لوس أنجلوس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يطرح طاقمان من ملابس باتمان وروبين، وصفا بأنهما الزيان الوحيدان الكاملان اللذان ارتداهما بطلا المسلسل التلفزيونى الذى عرض فى الستينيات، للبيع فى مزاد فى لوس أنجلوس، حيث قرر مالكهما أن يظل بطلا قصص الطفولة المصورة معا.

وارتدى الممثلان أدم ويست وبرت وارد، طاقمى الأزياء وهما ضمن مجموعة تضم أكثر من 200 قطعة، ترجع لعصر الثقافة الشعبية فى الستينيات مطروحة للبيع، وجمعها الأمريكى جون أزاريان على مدى أكثر من ثلاثين عاما.

وذكرت "دار بروفيلز إن هستورى" للمزادات، أمس الجمعة، أنه من المتوقع أن يجلب الطاقمان ما بين 150 ألفا و200 ألف دولار فى المزاد الذى يقام فى 17 ديسمبر المقبل.

وقال أزاريان إن طاقمى أزياء بطلى برنامجه التلفزيونى المفضل فى الطفولة سيعرضان للبيع معا، مضيف: "لا أريد أن أفرقهما، إنهما الطاقمان الوحيدان الأصليان والكاملان فى العالم، هناك أطقم أخرى لكن ينقصها بعض القطع وهناك قطع غير أصلية لكن التى أملكها أصلية 100 بالمئة".

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تشمل القطع الأخرى فى المزاد، سترات ارتداها ليونارد نيموى، الذى جسد شخصية مستر سبوك ووليام شاتنر، فى شخصية كابتن جيمس تي. كيرك فى مسلسل "ستار تريك: ذا أورجينال سيريس" والزى الذى ارتدته ليندا كارتر فى مسلسل "وندر وومن" فى السبعينيات والطاقم الوردى الشهير فى مسلسل "آى دريم أوف جنى" والذى يتوقع أن يباع مقابل ما يصل إلى 55 ألف دولار.

ويمثل هذا المزاد نحو 25%ة فقط من مجموعة أزاريان للثقافة الشعبية التى تضم نحو 1500 قطعة.