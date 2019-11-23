كتب امير فتحي في السبت 23 نوفمبر 2019 11:49 صباحاً - نشر موقع ” تركيا الآن ” واقعة شهدتها جلسة لجنة الخطة والموازنة أثناء مناقشة ميزانية وزارة الداخلية لعام 2020 داخل البرلمان التركي حيث نشبت مشاجرة بين وزير الداخلية التركي ” سليمان صويلو ” ونائب حزب السعادة المعارض ” جهان جير إسلام ” .
وذلك بعد أن طرح نائب حزب السعادة سؤالا على ” سليمان صويلو ” استفسر فيه عن الصحفي ” أحمد آلتان ” المعتقل بتهمة الإرهاب .. وهو الأمر الذي أغضب وزير الداخلية التركي وأفقده أعصابه .
حيث قال نائب حزب السعادة للوزير : ” أنتم تعتقلون من لم تستطيعوا إسكاتهم ” .. مما أدى إلى اعتراض نواب حزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية الموالية لوزير الداخلية .
ونهض وزير الداخلية سليمان صويلو واعترض على حديثه قائلا : ” لا تقل أدبك .. أنت رجل عديم التربية .. أنت استفزازي .. أنت دائما ما تخون الجمهورية التركية و أنت خائن .. والجميع يعرف أنك استفزازي ” .
وأدى رد الوزير إلى تطور الأمر وحدوث مشاجرة كلامية عنيفة كادت أن تصل إلى الاصطدام بالأيدي حيث نهض جهان جير إسلام للرد على وزير الداخلية .
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد .. مشاجرة داخل البرلمان التركي بالشتائم واتهامات بالخيانة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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