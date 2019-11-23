شاهد.. موقف محرج لـ ايلون ماسك اثناء استعراض صلابة شاحنة Cybertruck

كتب امير فتحي في السبت 23 نوفمبر 2019 11:49 صباحاً - تعرض إيلون ماسك، المؤسس والرئيس التنفيذي للشركة تيسلا، لموقف محرج أثناء صلابة زجاج سيارة تيسلا الجديدة cybertruck.
وفي التفاصيل، وخلال الكشف عن الشاحنة الجديدة يوم الجمعة في لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا، استعرض مدير التصميم في تيسلا فرانز هولزهاوسين مع ماسك صلابة الهيكل المعدني للسيارة عبر ضربه بمطرقة ثقيلة، مؤكدا أن هيكلها مضاد للرصاص بشكل جزئي.
ثم حاول هولزهاوسين إظهار صلابة زجاج الشاحنة للجمهور، فضرب النافذة الأولى بكرة معدنية، ولكن النتيجة كانت عكس ما توقع، إذ تحطم زجاج المركبة.
وبتوجيهات من ماسك، حاول هولزهاوسين تكرار التجربة مع ضربة أخرى أقل قوة للنافذة الثانية، لكنها تحطمت أيضا وسط ضحكات الجمهور.
يذكر أن “سايبرترك” تعتبر أول شاحنة كهربائية من صنع تيسلا، وهي تتميز بصلابتها وإمكانية قيادتها في الظروف القاسية، وتعتمد على هيكل معدني صلب مصمم على شكل زوايا حادة.
وستتوفر الشاحنة الكهربائية في الأسواق الأميركية ابتداء من عام 2021، وبسعر يبدأ من 39900 ألف دولار أميركي حسبما أعلن في المؤتمر الصحفي.
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