آل باتشينو: أشارك في أفلام سيئة لتحسينها

كشف النجم والممثل الأمريكي الشهير آل باتشينو في تصريح جديد خلال الترويج لفيلمه الجديد “The Irishman”: إنه يتحدى نفسه بالمشاركة في أفلام سيئة لجعلها أفلام مقبولة.

وتابع النجم الشهير: أعتقد أنني بدأت أشعر أني أقوم بعادة سيئة، لقد بدأت أرغب في إنتاج أفلام ليست جيدة حقًا وأحاول تحسينها وأجعل هذا تحديا بالنسبة لي.

ومن المعروف أن فيلم “The Irishman” تدور قصته حول قاتل مستأجر ذي جماهيرية بالمجال يُشير إلى احتمالية مشاركته في قتل (جيمي هوفا).

ويشارك في بطولة الفيلم كل من النجوم روبرت دي نيرو وآل باتشينو وبوبي كانافال وجو بيشي وهارفي كيتل وراي رومانو وجاك هوستن وآنا بكوين وجيسي بليمونس وغيرهم.

وكانت عدسات مصوري الباباراتزي، قد التقطت، مؤخرا، مجموعة من الصور للنجم والممثل الأمريكي الشهير آل باتشينو، والبالغ من العمر 78 عاما، خلال تجوله في منطقة بيفرلي هيلز بولاية كاليفورنيا الأمريكية، وذلك بعد مرور 10 أيام على عودته إلى بورتوريكو، حيث كان يصور فيلمه الجديد World War II movie Axis Sally.

وبدت ملامح العجز على وجه آل باتشيو، برغم محاولته إخفاء وجهه بنظارة شمس، ويشارك النجم العالمي أيضا في بطولة فيلم once upon time in Hollywood مع النجوم براد بيت وليوناردو دي كابريو ومارجورت روبي.

وعلى جانب أخر، يتمتع النجم والممثل الأمريكي بطاقة مذهلة، فعلى الرغم من بلوغة الـ 78 من عمره الا أنه ظهر مع حبيبته التي تصغرة بـ 39 عاما، وهما يقضيان إجازة رومانسية ساخنة في المكسيك، خلال الأيام القليلة الماضية.