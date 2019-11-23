نجوى كرم تسعد لإحياء حفل غنائي بالإمارات فى رأس السنة

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تستعد النجمة والمطربة اللبنانية نجوى كرم، لإحياء حفل غنائى ضخم، ضمن حفلات رأس السنة 2020، بمشاركة المطرب وليد الشامي، يوم الثلاثاء الموافق 31 ديسمبر، فى دولة الإمارات، وبالتحديد فى رأس الخيمة.

ومن المقرر أن تقدم شمس الأغنية اللبنانية خلال الحفل باقة من أغانيها المتنوعة التى تلقى تفاعلًا كبيرًا من كل محبيها وعشاقها، مثل “ما فى نوم، هيدى حكي، يخربيتك”، وغيرها من الأغاني.

وكانت نجوى كرم، قد طرحت مؤخرا كليبا جديدا يحمل اسم “بعشق تفاصيلك”، والتى حققت نجاحا كبيرا ونسب مشاهدة مرتفعة، الأغنية من كلمات أحمد ماضي، وألحان عادل العراقي، وتوزيع طونى سابا، ومن إخراج وليد ناصيف.

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وعلى جانب أخر، تألقت النجمة اللبنانية نجوى كرم، مؤخرا، في حفلين غنائيين أحيتهما على مسرح دار الأوبرا السلطانية بمدينة مسطقط في عمان.

شمس الأغنية اللبنانية حصلت على لقب «سندريلا» في حفلتها الأولى، والتي اختارت لها فستان منفوش براق أبرز جمال خصرها، حمل توقيع المصمم اللبناني رامي قاضي، مسدلة شعرها البني بشكل زادها جاذبية وأناقة.

بينما الحفلة الثانية، فقد تألقت فيها نجوى بفستان ضيق طويل لامع، حمل توقيع نفس المصمم، حيث نجحت الفنانة على مدى ليلتين في اعادة الشعب العماني لزمن الطرب والفن الجميل بباقة من أجمل أغانيها القديمة والحديثة.