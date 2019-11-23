ميرهان حسين تتحوّل إلى شبيهة السيدة فيروز – بالصور والفيديو

متابعة بتجــــــــــرد: كشفت الفنانة المصريّة ميرهان حسين عن موهبتها الكبيرة بالرسم، وشكّلت صدمةً لمتابعيها بعد تحوّلها إلى شبيهة السيّدة فيروز بفضل الرسم على الوجه.
وفي التفاصيل، فقد نجحت ميرهان حسين بالقيام بتحوّل صادم على صعيد الشكل معتمدةً على مكياج جعلها نسخة طبق الأصل عن السيدة فيروز.
وشرحت ميرهان حسين موهبتها بالقول: “طول عمري بحب الرسم خصوصاً رسم الأشخاص. تقريباً كلّ حدّ من اصحابي عندهم رسمة، أنا راسماهم وراسمة ماما وبابا واخواتي ونفسي، ومعظم اللوحات اللي متعلقة في بيتي أنا اللي عاملاها”.
وتابعت ميرهان حسين “الجديد بقا.. بقيت برسم وجوه عالوجوه، ايه رأيكم عرفت ارسم وجه فيروز على وجهي؟”.
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