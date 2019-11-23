ترحيل وائل جسار من المكسيك.. إليكم ما حصل معه

متابعة بتجــــــــــرد: توجّه النجم اللبناني وائل جسار برفقة مدير أعماله إلى المكسيك لإحياء حفلٍ غنائي، إلا أن دخوله إلى المكسيك واجه بعض العقبات.

وفي التفاصيل، تمّ توقيف وائل جسار ومدير أعماله في مطار “كنكون” لمدّة 36 ساعة بسبب عدم إصدار تأشيرة عمل لدخول الأراضي المكسيكيّة من قبل متعهد الحفلات.

ورفضت السلطات المكسيكية إدخال وائل جسار إلى البلد لأنه يُعتبر مخالفاً للقوانين ما أدّى إلى ترحيله وعودته إلى لبنان.