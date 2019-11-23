منة شلبي: أزور الطبيب النفسي والفيلم أهم مني

متابعة بتجــــــــرد: تحدّثت النجمة المصرية منة شلبي عن الصعوبة النفسية التي تواجهها مع تجسيد كل شخصية جديدة.

وخلال الندوة التي أقيمت، بمناسبة تكريمها في الدورة الـ41 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، أشارت منة شلبي إلى أنها تصاب بحالة من الاكتئاب والتوحد مع تجسيد كل شخصية جديدة، وتعرض نفسها بعدها على طبيب نفسي، لتتمكن من تخطي ذلك.

وأكدت “شلبي” أن الممثلين لا يملكون حق حذف أو إضافة مشاهد معينة في أفلامهم ومسلسلاتهم، لأن هذه الصلاحيات بيد المخرج الذي له حرية اختيار الشكل النهائي والمناسب للفيلم، وأضافت أنه من المستحيل أن تغضب في حال لاحظت حذف مشاهد لها من أحد الأفلام، وذلك لأن “الفيلم أهم منها”، بحسب قولها.

ويعرض مهرجان القاهرة السينمائي الدولي الـ41، ضمن برنامج تكريم منة شلبي، ثلاثة من أبرز الأفلام التي شاركت في بطولتها، وهي “الماء والخضرة والوجه الحسن” للمخرج يسري نصر الله، و”أحلى الأوقات” للمخرجة هالة خليل، و”ميكرفون” للمخرج أحمد عبد الله السيد.

وحصلت منة شلبي على جائزة “فاتن حمامة” تقديرًا لمشوارها الفني، في حفل افتتاح الدورة الـ41 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي والذي أقيم في دار الأوبرا المصرية، وأهدت جائزة تكريمها إلى والدتها، الفنانة المعتزلة زيزي مصطفى.