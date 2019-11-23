أول لقاء تلفزيوني مع حفيدة عادل إمام – بالفيديو

متابعة بتجـــــــــرد: أجرت حفيدة الفنان المصري، عادل إمام، أول لقاء تلفزيوني لها، للحديث عن موهبتها الفنية، ودعم جدها لها.

وقالت هالة أحمد مؤمن، ابنة سارة عادل إمام، التي تبلغ من العمر 11 عامًا، في برنامج “أطفال ولكن”، المذاع على فضائية “المحور” المصرية، أنها تحب الرسم والفن التشكيلي، وأنها بدأت في تنمية مهاراتها قبل ثلاث سنوات.

وتحدثت حفيدة عادل إمام عن دعم جدها لها، وتشجيعه لما ترسمه، وإعجابه بلوحاتها وأعمالها الفنية.

وأكدت هالة أنها رسمت الممثلة المصرية الراحلة، سعاد حسني، وكان من المفترض أنها ستشارك في معرض “100 سنة سينما” ولكنها سافرت قبله.

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واختتمت تصريحاتها، بأنها لا تفكر في التمثيل، وتفضل أكثر الفن التشكيلي، وتتمنى أن تصبح عندما تكبر رسامة وليس ممثلة.

يشار إلى أن الممثل المصري العالمي، بطل فيلم “علاء الدين”، مينا مسعود حقق حلم هالة حفيدة عادل إمام، عندما قابلها، على هامش زيارته إلى مصر، من أجل حضور مهرجان الجونة السينمائي 2019، في شهر أيلول/سبتمبر الماضي.