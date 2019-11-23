تامر حسني يتألق في ختام كأس الأمم الأفريقية.. ورسالة محفزة منه للشباب

متابعة بتجــــــــــرد: أحيا النجم المصري تامر حسني حفل ختام بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عامًا، والذي أقيم مساء 22 تشرين الثاني/نوفمبر في استاد القاهرة.

وقدّم تامر قبل المباراة النهائية بين مصر وساحل العاج، الأغنية الرسمية لختام البطولة، وسط تفاعل غير مسبوق من الجمهور الذي ملأ مدرجات الاستاد وحضر لتشجيع منتخب الفراعنة.

الأغنية تحمل اسم “إحنا جيل جديد” وهي من كلمات وألحان تامر حسني نفسه، توزيع عبد الرحمن شوقي، ومكس وماستر عادل حقي.

وبعد المباراة، أعرب تامر حسني عن سعادته بفوز مصر في المباراة وتتويجها بكأس الأمم الإفريقية، فشارك الجمهور بصور له من العرض الخاص لأغنية “إحنا جيل جديد” وكتب تعليقًا جاء فيه: “لما قولت احنا جيل جديد اصراره من حديد واننا هنوصل واهو بيحصل مكانش تنبؤ ولا كلام اغنيه وخلاص كنت بعني الكلام دا ومصمم عليه من كل قلبي قبل الماتش مليون مبروك لكل شعب مصر العظيم مليار مبرووووك لمنتخبنا التاريخي العظيم”.

وتصدّر اسم تامر حسني طيلة فترة العرض والمباراة، قائمة الأكثر تداولًا عبر موقع “تويتر” (Trends) في مصر، حيث أعرب الجمهور والمشاهدون عن سعادتهم بإحيائه حفل الختام وإعجابهم بالأغنية الجديدة التي تحمل رسالة تحفيزية مهمّة لجيل الشباب، تدفعهم للتمسك بأحلامهم والعمل بجهد لتحقيق أهدافهم في مختلف المجالات.

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تجدر الإشارة إلى أن مشاركة تامر حسني في نهائي كأس الأمم الافريقية تحت 23 جاءت بعد تلقيه دعوة رسمية من المنظمين وعلى رأسهم وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي ورئيس إتحاد الكرة المصري عمرو الجنايني ورئيس مجلس إدارة شركة Presentation منتصر النبراوي، وذلك نظرًا لجماهيريته الكبيرة في جمهورية مصر العربية وشعبيته الجارفة لدى الجمهور بفئاته العمرية كافة.

وانتزع منتخب مصر لكرة القدم لقب كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عاما متفوقًا على منتخب ساحل العاج بهدفين مقابل هدف واحد. وانتهى الوقت الأصلي للمباراة بتعادل الفريقين بهدف لكل منهما، ثم سجل اللاعب المصري رمضان صبحي هدف الفوز لفريقه في الشوط الإضافي الثاني.

وتعتبر هذه المرة الأولى التي يفوز فيها منتخب مصر بهذه البطولة، منذ انطلاقها عام 2011.