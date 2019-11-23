12 من نجوم وصناع السينما العالمية في "حوارات مراكش"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشفت إدارة مهرجان مراكش السينمائي الدولي الذي يعقد دورته الثامنة عشرة عن أسماء 12 من نجوم وصناع السينما حول العالم سيشاركون في قسم "حوار مع" يتقدمهم الممثل والمخرج الأمريكي الشهير روبرت ريدفورد.
وتضم قائمة المشاركين في قسم "حوار مع" نجوما؛ أبرزهم الممثلة التونسية هند صبري، والممثل الفرنسي من أصل مغربي رشدي زيم، والنجمة الفرنسية ماريون كوتيارد، والنجمة الهندية بريانكا شوبرا، والنجم الأمريكي هارفي كايتل، إضافة إلى المنتج البريطاني جيرمي توماس، والمخرج الفلسطيني إيليا سليمان، والمخرج الفرنسي برتران تافيرني، والمخرج الأوكراني سيرجي لوزنيتس، والمخرج الإيطالي لوكا جواندينيو.
يذكر أن الدورة المقبلة لمهرجان مراكش، التي تعقد في الفترة من 29 نوفمبر إلى 7 ديسمبر 2019، ستشهد تكريم الممثل والمخرج الأمريكي روبرت ريدفورد، والممثلة الهندية بريانكا شوبرا، والممثلة المغربية منى فتو، فيما ستكون السينما الأسترالية ضيف شرف الدورة.
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