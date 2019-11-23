سعد لمجرد يفجّر مفاجأة ويعلن عودته الى احياء الحفلات

زفّ الفنان المغربي سعد لمجرد خبراً سعيداً لجمهوره بعدما أعلن عن عودته الى الغناء على خشبة المسرح قريباً، حيث وعد نجم “المعلم” محبيه بأنه سيوافيهم قريباً بمكان وزمان الحفلة.

لم تمر دقائق على اعلان لمجرد هذه المفاجأة، حتى انهالت آلاف التعليقات التي باركت له. وتمنت له التوفيق بخطوته المقبلة.

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لا بد من الاشارة الى أن القضاء الفرنسي منع سعد لمجرد، من المشاركة في أحداث فنية منذ 26 اكتوبر 2016، بل حتى سفره الى بلده المغرب كان يحتاج الى ترخيص من قبل السلطات الفرنسية، وذلك على خلفية اتهامه في قضيتين تتعلقان بالاعتداء الجنسي ولم يصدر الحكم النهائي بعد فيهما.

وكان سعد قد اطلق سلسلة من الأغنيات المنفردة خلال فترة منعه من الغناء على خشبة المسرح. وآخر أعماله اغنية “سلام”، حيث حقق الكليب اكثر من 23 ملايين مشاهدة في غضون شهر تقريباً.