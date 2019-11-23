هكذا احتفلت بلقيس بمليون مشترك على يوتيوب

احتفلت النجمة الاماراتية بلقيس بتخطى عدد مُتابعيها على قناتها الرسمية عبر موقع يوتيوب المليون مشترك.

بلقيس لم تبخل على جمهورها منذ انطلاقتها بالأغنيات والفيديو كليبات بالاضافة الى كافة نشاطاتها الفنية التي تنشرها على القناة الرسمية الخاصة بها.

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وبهذه المناسبة، غردت بلقيس قائلة: “مليون مشترك في قناتي الرسمية على اليوتيوب شكرًا لمحبيني وللمشتركين جميعًا وترقبوا اعمالي الغنائية القادمة وان شاء الله تعجبكم وتنال استحسانكم”.

من جهة أخرى، تلتقي بلقيس الجمهور السعودي الليلة في 23 الجاري، ضمن فعاليات “موسم الرياض” في حفلة ستحييها في مركز الملك فهد الثقافي، الى جانب كل من النجمين حسين الجسمي وأصيل أبو بكر وقد نفذت جميع تذاكر السهرة.

أيضاً تستعد بلقيس لاحياء سلسلة من الحفلات بين ابوظبي، دبي والبحرين على ان تعلن عن كافة التفاصيل لاحقاً.

آخر اعمال بلقيس أغنيتها المنفردة باللون الغنائي المغربي، “تعالى تشوف” تعاونت بها مع كلمات الشاعر سمير المجاري، الحان مروان أصيل، توزيع رشيد محمد علي، إخراج الكليب عبد الرفيع عبديوي. وقد حقق الكليب 16 ملايين مشاهدة بعد شهرين على طرحه.