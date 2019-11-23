هل يلحق محمد منير بـ"موسم الرياض" بعد تمديده؟.. إليكِ التفاصيل!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - يأمل الجمهور السعودي مشاهدة النجم المصري محمد منير، في حفلٍ غنائي، خاصةً مع النجاحات الكبيرة التي يحققها "موسم الرياض" واستقباله للعديد من النجوم في الوطن العربي.

وكشف مصدرٌ مقرب من محمد منير في تصريح خاص لـ"فوشيا" أنَّ محمد منير تلقى بالفعل دعوة للمشاركة في "موسم الرياض" بحفل غنائي إلا أنّه اعتذر عن المشاركة.

وأكد المصدر أنَّ "الكينج" ردّ على الدعوة بتوجيه رسالة محبة للجمهور السعودي واعتزازه به، مشيدًا بالطفرة الكبيرة التي تشهدها المملكة، كما شكر القائمين على تنظيم الحفلات الغنائية هناك، ووعد بتحديد موعد قريب بعدما أبدى رغبة في الظهور بـ"موسم الرياض" بعد الإعلان عن تمديده حتى آذار/مارس المقبل.

وعن أسباب الاعتذار قال المصدر، إن محمد منير مشغول في هذه الفترة بالانتهاء من التحضيرات النهائية لألبومه الجديد والذي تم العمل على موسيقاه والتسجيل والتوزيع والميكساج في ألمانيا، منوهًا إلى أن "منير" يرغب في الوصول بهذا الألبوم لمواصفات عالمية.

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واستطرد المصدر أنَّ محمد منير تلقى العديد من العروض لتسويق الألبوم عبر كبرى شركات المحمول وصناعة الموسيقى، مبينًا أنه لم يتخذ قرارًا بهذا الشأن بسبب استمرار تسجيل بعض الأغاني.

ونوّه المصدر إلى أنَّ "الكينج" يتعاون في الألبوم مع الفنان العالمي عادل الطويل وفرقته الألمانية من خلال بعض الألحان وتوزيع عدد من الأغاني، ملمحًا إلى أنَّ منير، يفكر في تقديم أغنية فلكلورية، ولكن لم يتم حسم القرار بعد، خاصةً أنه يرغب في تقديمها منفردة خارج الألبوم كي تأخذ حيزًا أكبر من الاهتمام.

وعن صحة محمد منير، قال المصدر إنّه يقضي وقته بين ألمانيا ومنزله في منطقة الشيخ زايد، ويستقبل العديد من أصدقائه والمقربين له، إضافة إلى أنه يقوم بعمل جلسات علاج طبيعي لظهره بين حين وآخر للشفاء من آلام الغضروف الذي عانى منه مؤخرًا.

يُذكر أنَّ آخر ظهور للنجم محمد منير كان على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية حيث أحيا حفل افتتاح الدورة الـ 28 من مهرجان الموسيقى العربية للمرة الأولى في تاريخه، وظهر وهو يغني جالسًا غالبية الوقت بسبب معاودة آلام الظهر له.