مفاجأة مبكية لهند صبري في عيد ميلادها الـ 40 من زوجها.. شاهدي!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - قرر رجل الأعمال المصري أحمد الشريف، أن يفاجئ زوجته الفنانة التونسية هند صبري، بالتحضير لحفلٍ كبير بمناسبة عيد ميلادها الـ40 بحضور عددٍ من صديقاتها الفنانات.

ونشرت الإعلامية المصرية بوسي شلبي، عددًا من مقاطع الحفل عبر حسابها الرسمي على تطبيق إنستغرام، معلقةً: "يا جماعة زوج هند صبري عملها مفاجأه عشان عيد ميلادها وهي متعرفش.. وإحنا كلنا جايين النهاردة عشان نقولها إحنا بنحبك ياهند".

وبدت ملامح السعادة والدهشة واضحة على وجه هند من أثر المفاجأة، وامتلأت عيناها بالدموع من الفرحة عندما شاهدت أغلب المقربين لها من أصدقائها والفنانات في الحفل.

ومن أبرز النجمات اللاتي حرصن على حضور هذا الاحتفال، الفنانة المصرية منة شلبي، ويسرا، وبشرى، وإلهام شاهين، وليلى علوي.

يذكر أنَّ رجل الأعمال المصري أحمد الشريف تزوج الفنانة التونسية هند صبري عام ٢٠٠٨، وأنجبا ابنتين هما عاليا وليلى ويعيشان في القاهرة منذ زواجهما.

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وسبق وأن كشفت الفنانة التونسيّة هند صبري كواليس فيلمها الأخير "الفيل الأزرق 2"، الذي شاركت في بطولته مع النجمين كريم عبد العزيز ونيللي كريم، وجسّدت خلاله سيدة "ممسوسة بالجنّ"، مشيرة إلى أنّها عانت من الأرق طوال فترة التصوير.

وقالت هند خلال لقاء تلفزيونيّ لها: "كنت أظهر لأبطال الفيلم في أحلامهم وكوابيسهم، بسبب طبيعة دوري المرعبة، ورغم الإرهاق الشديد إلا أنَّ الفيلم استحق مني المجهود الكبير الذي بذلته، واستقبلت عددًا كبيرًا من التعليقات الإيجابية على مشاركتي في العمل ولم أصدق نفسي، خاصة أنني لم أكن متواجدة في الجزء الأول".

وبسؤالها عن أحلامها خلال الفترة المُقبلة، قالت: "لا أحلم بأشياءٍ كبيرة، مرتبطة بعائلتي جدًا وأتمنى أن أعيش بصحة جيدة، وبخصوص مهنتي لا أحلم بشيء محدد، فقد قدمت العديد من الأدوار التي تركت علامة في حياة الناس، ولم أكن أحلم بذلك".

وعن علاقتها بمواقع التواصل الاجتماعيّ، قالت: "العلاقة شد وجذب، أحيانًا أبتعد عنها وفي أحيان أخرى أُكثر من استعمالها لدرجة الإدمان، حتى أن زوجي يشعر بالضيق الشديد مني، وكذلك بناتي، أحاول التخلص من الإدمان لكن السوشال ميديا تجعل هناك علاقة مباشرة مع الناس بدلًا من اللقاءات التلفزيونية".