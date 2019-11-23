بيع عود راشد الماجد في المزاد بمبلغ هائل.. شاهدي!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - شهدت فعاليات موسم الرياض مزادًا على عود الفنان راشد الماجد، في مسرح “بوليفارد الرياض” وذلك ضمن حفل "ليلة السندباد" التي أحياها الفنان السعودي بحضور جماهيري كبير.

وحقق المزاد تنافسًا شديدًا وحماسيًا بين عددٍ من الحضور ليصل في النهاية إلى مبلغ الـ “600 ألف ريال، وسيقدّم المبلغ الذي حققه عود الفنان راشد الماجد كتبرع مالي لإحدى الجمعيات الخيرية.

وتعد هذه الليلة ضمن "ليالي الأساطير" وهي إحدى أبرز فعاليات "موسم الرياض" التي أطلقتها الهيئة العامة للترفيه، وتعد الأكبر لسندباد الأغنية العربية، قدّم من خلالها ليلة طربية فريدة وغير مسبوقة.

و يعدُّ هذا العود جزءًا من إرث راشد الماجد الفني، فضلاً عن مكانته العاطفية لديه، ويمثل بالنسبة له ذكريات جميلة في تلحين العديد من الأغنيات البارزة في مسيرته، وقال الماجد إنه حافظ على هذا العود ضمن مقتنياته الخاصة بحرص شديد ليقدم في مزاد الحفل كأيقونة موسيقية يعتز بها كثيرًا.

وكان راشد الماجد صرّح من قبل أن هذا العود له مكانة خاصة جدًا لديه منذ نحو 27 عامًا، وهو إهداء من الملحن المبدع الراحل صالح الشهري، ولحّن عليه أجمل أغنيات مسيرته الفنية، منها (شرطان الذهب) و(رجاوي) و(أغلى حبيبة) وغيرها”

فيما هنأ المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه الفنان راشد الماجد بعد بيعه عوده الذي عرضه في المزاد العلني تزامنًا مع ليلة السندباد عبر مكالمة هاتفية.

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وقال آل الشيخ في اتصاله الهاتفي: "أحب أحي الضيوف وأحي نجم الليلة الفنان راشد الماجد"، ومدحه قائلًا: أنه والنجاح وجهان لعملة واحدة وأيقونة من أيقونات المملكة العربية السعودية وأنه يستحق التكريم من هيئة الترفيه"، وشكر آل الشيخ ولي العهد الأمير محمد بن سلمان على رعايته للفنون في المملكة قائلًا: "إنه لولاه لا يستطيعون فعل شيء"، كما طلب آل الشيخ من راشد الماجد أن يهديه مقطعًا من أغنية لوالدته.

ويعدُّ الفنان راشد الماجد، أحد أشهر وأبرز مطربي المملكة والخليج والعالم العربي؛ إذ أتحف الساحة الفنية بحوالي 21 ألبومًا غنائيًا، وأكثر من 800 أغنية، وكذلك أكثر من 32 "فيديو كليب" غنائيًا ناجحًا، فضلاً عن مشاركاته بتألق في عشرات المهرجانات الفنية في المملكة ودول الخليج العربي.