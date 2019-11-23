معتصم النهار: مشاكلُ مع زوجتي بسبب المُعجبات.. وهذا نوع غيرتها!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - يتميّز الفنان السوري معتصم النهار بوسامة وجاذبية كبيرة جعلته محطّ أنظار المعجبات، الأمر الذي يُثير غيرة زوجته لين زركلي التي قالت في وقت سابق إنها تفقدُ السيطرة أحيانًا على أعصابها في حال تمادت إحداهنّ في التعاطي مع معتصم.

وتحدّث النهار بشأن غيرة زوجته عليه من معجباته فقال: "زوجتي (بتغار) لكنها ليست إنسانة من النوع اللي بتغار بلغة الشارع غيرة (ولدري) هي بتغار من باب الحب".

وأضاف معتصم النهار في تصريحات تلفزيونية قائلًا: "بسبب المعجبات والغيرة بيصير في مشاكل بيني وبين وزوجتي واختلاف كثير بالرأي ولكن ولا مرة حسيت إنه في قصة كبيرة يمكن أن تضعني في موقف ما بعرف فيه شو بيصير بعدين".

وكانت قد شوهدت زوجة معتصم النهار والغيرة واضحة عليها في حفل "مهرجان الفضائيات العربية" الذي أُقيم في القاهرة قبل نحو شهرين إذْ نال جائزة أفضل ممثل عربي بناء على تصويت الجمهور، ووقتها قامت المذيعة المصرية إنجي علي، بالمباركة له على فوزه بالجائزة ونشرت مقطع فيديو ظهرت فيه وهي تقول لزوجة معتصم: "أنا بموت في جوزك".

وعن أعماله القادمة، أعلن الفنان السوري أنه سيكون في ثنائية بعنوان "من الآخر" مع الفنانة اللبنانية ستيفاني صليبا تأكيدًا لما كانت الأخيرة صرّحت به في لقاء تلفزيوني سابق لها، موضحًا أنه لم يتحدّث بشأن هذا العمل أو تأكيد المشاركة لأنه لا يريد تشتيت نفسه بين أكثر من شيء.

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وتابع النهار قائلًا: "ما بحب أشتت حالي وأشتت الجمهور طالما أنا هلا موجود بهالعمل فأحب أن يكون كل شيء فيه يخصنا فقط وأكيد راح يجي وقت وهعلن ولكن في الوقت المناسب نعم وقعنا وكل الأمور جاهزة وقريت حلقتين".

وكان البعض قد تحدّث أن هذا المسلسل يتناول قصة حب لها جانب إنساني وستكون قريبةً من الجمهور، إلا أن معتصم النهار قال في هذا الشأن: "ماني عامل هيك شخصية"، مبينًا عن شخصيته قائلًا: "المهنة اللي بتعمل أشياء مميزة موجودة ومطروقة بالحياة والعالم تتعامل معها بس يمكن ما تقدمت لحد الآن".

وأعرب النهار عن أمنياته بمشاركة الفنانة اللبنانية نادين نجيم في ثنائية بينهما، معتبرًا هذا أمرًا بديهيًا لأي شخص لأن "نادين" أصبحت نجمةً في الوطن العربي، مشيرًا إلى أنه لا يخاف المنافسة بين عمله وعمل الفنان قصي خولي فقال: "أبدًا بشوف النجاح واحد لينا كلنا وحتى لو فشلت يكفيني شرف أنني حاولت".

وكشفت بعض التقارير الصحفية في وقت سابق عن مسلسل يجمع النجمة اللبنانية ستيفاني صليبا بمعتصم النهار، وأنه من تأليف الفنان السّوري إياد أبو الشامات وإخراج المخرج اللبناني شارل شلالا، وإنتاج شركة "صبّاح إخوان"، وأنه سيكون جاهزًا للعرض ضمن السباق في رمضان المقبل.

يُذكر أن معتصم النّهار يعكفُ حاليًا على تصوير الجزء الثاني من مسلسل "ما فيي" للكاتبة كلوديا مارشيليان والمخرجة رشا شربتجي، وتشاركه البطولة الممثلة اللبنانية فاليري أبو شقرا.