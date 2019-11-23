شكرا لقرائتكم لا علاقة للمكملات بوفاة هيثم زكي.. صاحبة القرار ستشرح ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - على الرغم من مرور مدة على وفاته، ما زالت المعلومات تتوارد عن الفنان المصري الراحل هيثم أحمد زكي، وعن ساعاته الأخيرة، حيث كشفت مصادر طبية مصرية، أن الوفاة لم تكن ناجمة عن تناول جرعة زائدة من المكملات الغذائية لبناء العضلات، بل إن الوفاة تعود لأسباب كميائية ومرضية.

في التفاصيل، أوضحت المصادر أن النيابة العامة تسلمت تقرير الطب الشرعي النهائي حول الصفة التشريحية لجثمان الراحل وتحليل العينات المأخوذة من الجثة، منوّهة إلى أن النيابة العامة ستقوم بإعلان سبب الوفاة باعتبارها صاحبة القرار في الدعوى الجنائية.

بدورها، أشارت وسائل إعلام مصرية إلى أن النيابة العامة بمدينة 6 أكتوبر تسلمت تقرير الطب الشرعي الخاص بالتحاليل الفنية للعينات التي تم سحبها من جثمان الممثل الراحل.

هيثم أحمد زكي

التضارب سيد الموقف

سبب الوفاة ما يزال غامضا، ففي البداية، أشارت وسائل إعلام إلى أن سبب الوفاة عائد إلى هبوط حاد في الدورة الدموية، ثم قال تقرير مبدئي للطب الشرعي صدر عقب تشريح الجثمان، أن الوفاة طبيعية، ووقعت نتيجة جرعة زائدة من العقاقير والأدوية، حيث إن الفنان الراحل أصيب بمغص شديد وتقلصات نتيجة تناوله عقاقير ومقويات عضلات، منوّهة إلى أن هيثم عاد من النادي الرياضي يوم وفاته وكان مرهقاً بسبب التمرين، وتناول جرعة زائدة من العقاقير التي تسببت بإعيائه ومن ثم وفاته.

هيثم أحمد زكي ووالده

بعدها فوراً، صرّحت تحقيقات أجهزة الأمن المصرية عن دور لمكملات غذائية وجدتها في شقة الفنان الشاب الراحل بوفاته، ورجحت أن يكون سبب الوفاة تناول الفنان لهذه المكملات، حيث كان يستعملها قبل ذهابه لأداء تدريبات رياضية بصالة للجيم لتقوية العضلات.

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وكشف شهود العيان وصيدلي وحارس أمن المجمع السكني الذي يقيم فيه الفنان، أن الفنان الراحل شعر بمغص شديد قبل اختفائه، وذهب للصيدلي الذي منحه أدوية مسكنة، فيما قال آخرون إن الفنان الراحل كانت تبدو عليه علامات الإعياء والإرهاق، فيما عثر بالشقة على بقايا قيء.

يذكر أن التحقيقات كانت أظهرت أنه عثر على جثة الفنان ملقاة وهو بكامل ملابسه بالقرب من دورة مياه شقته، ووجدت كامل متعلقاته في الشقة. وتم التأكد من سلامة منافذها فيما رجحت التحقيقات أن يكون الفنان قد لفظ أنفاسه الأخيرة قبل 20 ساعة من العثور على جثته وهي المدة التي تبدأ من لحظة مشاهدة رجل الأمن بالمجمع السكني له وهو يصعد شقته وحتى لحظة العثور على جثته صباح اليوم التالي.

عن 35 عاماً

وكانت نقابة المهن التمثيلية في مصر قد أعلنت الخميس 7 نوفمبر/تشرين الثاني، وفاة الممثل هيثم أحمد زكي عن عمر ناهز 35 عاماً داخل منزله بمنتجع بيفرلي هيلز في مدينة الشيخ زايد، حيث نقلت وسائل إعلام مصرية أن مديرية أمن الجيزة تلقت إخطاراً من مباحث قطاع أكتوبر، بورود بلاغ من خطيبة الفنان بأنها حاولت الاتصال به أكثر من مرة ولم يستجب لاتصالاتها.

هيثم زكي مع والده الراحل أحمد زكي

هيثم زكي مع والدته الراحلة هالة فؤاد

وانتقلت قوة أمنية إلى منزله، وعند فتح باب الشقة بعد استئذان النيابة، تبين وفاة الفنان وتم نقل الجثمان للمستشفى.

وهيثم المولود في أبريل/نيسان 1984هو نجل الممثلين الراحلين أحمد زكي وهالة فؤاد، دخل عالم التمثيل عام 2005، من خلال دور "العندليب" بعد رحيل والده.

ثم قدم عدداً من الأعمال السينمائية والتلفزيونية، منها فيلم" (البلياتشو، ومسلسلات أستاذ ورئيس قسم وكلبش).