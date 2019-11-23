فنانون يُشاركون في العرض المدني الأول في لبنان ومايا دياب تُعبر عن حزنها

شاركت مجموعة كبيرة من الفنانين والممثلين بالعرض المدني الذي يُقام للمرّة الأولى في لبنان بمناسبة عيد الاستقلال.

فوج الفنانين الذي حمل الرقم 24، شاركت فيه مجموعة كبيرة من الفنانين والفنانات نذكر منهم ورد الخال، انجو ريحان، بيتر سمعان، اندري ناكوزي، خالد مزنّر، بديع أبو شقرا وشقيقته حنين، يوري مرقدي والكثير غيرهم من الفنانين والفنانات.

وكان في مقدّمة الفوج بساحة الشهداء الممثل عبدو شاهين الذي حمل راية الفوج.

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عبّرت النجمة مايا دياب عن حزنها في عيد الإستقلال اليوم مؤكّدة أن الإستقلال الحقيقي ليس التحرر من الإنتداب فحسب بل قد يكون أحياناً التحرر من السلطة معربة عن حزنها لاحتراق شعلة الثورة في ساحة الشهداء.

وفي سلسلة تغريدات عبر تويتر، قالت مايا دياب: "لطالما كان الإستقلال هو التحرّر من الانتداب، أما اليوم فهو احتلال الاستقلال من قبل السلطة التي اثبتت عكس أقوالها فهي التي ناشدت بالحريات والعدالة ومكافحة الفساد، واستطاعت اليوم حرق رمز الثورة من كثرة استبدادها واحتلالها للبنان."

وتابعت:"ما تخيلت انو بمثل هاليوم مش عم عايد بلدي!"

احتفل عدد من الفنانين اللبنانيين بذكرى عيد الاستقلال اللبناني الـ76 متمنيين مستقبل مزهرٍ للبنان بعيداً عن الوضع الصعب الّذي يمرّ به.

وفي هذه الذكرى اتّخذت النجمة اللبنانية هيفا وهبي موقع "تويتر" منبراً لها لتُعايد شعب لبنان وجيشه فغرّدت قائلةً:" في ذكرى عيد استقلال لبنان اتمنّى ان ينعم وطني بإستقلال حقيقي والاّ يكون ساحة للصراعات. قوتنا بوحدتنا! "

وختمت قائلةً:" كل عيد استقلال وشعب وجيش بلادي بألف خير!"

بمناسبة عيد الاستقلال اللبناني الـ76، تساءل السوبر ستار راغب علامة "عيد الإستقلال، عيد بأية حال عدت يا عيد؟".

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وحاول راغب علامة شرح مفهوم الإستقلال الحقيقي من وجهة نظره بالقول "بالنسبة للشعب يريد عيد للاستقلال ليس عن فرنسا التي يحلم بفيزا لزيارتها".

وأضاف علامة في تغريدته الّتي نشرها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي تويتر "العيد الحقيقي للإستقلال هو استقلالنا عن الفاسدين والمجرمين والعملاء الّذين أخذوا وكالة من الشعب وبدل أن يسعدوه، اساءوا وسرقوا ودمروا ماضيه ومستقبله بدون ان يرف لهم جفن".

نشرت الممثلة نادين نسيب نجيم مقطع فيديو قديم يُظهرها مع صديقتها في لحظة "جنون" عندما قررتا الفقز في حوض السباحة بملابسهما.

وشرحت نادين نسيب نجيم لمتابعيها على تطبيق إنستغرام ظروف تصوير هذا الفيديو، فقالت "كنت عم فتّش بالأرشيف وطلع هيدا الفيديو من سنتين، كان شعري قصير، كنت انا ورفيقتي وإذ منقرّر نجنّ ونزتّ حالنا بالمي بتيابنا".

وأردفت نجيم قائلةً "ما معي كان لا مايو ولا لبس جديد. شي مرة جنّيتوا وعملتوها؟".

توجهت الإعلامية كارلا حداد برسالة إلى الشعب اللبناني بمناسبة عيد الاستقلال اللبناني الـ76 عبر تطبيق إنستغرام.

ونشرت كارلا حداد صورة لها مرتدية قميصاً باللون الأبيض كُتب عليها "لبنانية" وعلقت كارلا على الصورة كاتبةً: "مين قال... الاستقلال... شوية تلج وبحر وجبال... مين قال... الاستقلال... أرض محررة من استعمار أو احتلال؟ مين قال الاستقلال... شعار بالمناسبات الوطنية بينقال؟".

وأضافت: "الشعب اللبناني قال... إنّو الاستقلال الحقيقي هو تحرّر العقل من التبعية هو كسر الخوف من الطائفية هو خلق الوحدة الوطنية".

وختمت كارلا حداد منشورها قائلة: "كل عيد استقلال والشعب اللبناني بخير. كل عيد استقلال ولبنان بألف خير".

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